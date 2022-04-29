DİSİDER'den dernek üyelerine iftar - Son Dakika
Üye Girişi

DİSİDER'den dernek üyelerine iftar

29.04.2022 19:49
DİSİDER'den dernek üyelerine iftar

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) tarafından dernek üyelerine yönelik iftar verildi.

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) tarafından dernek üyelerine yönelik iftar verildi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) sosyal tesislerinde düzenlenen iftar programında konuşan DİSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, dernek olarak üyeler ve iş dünyası ile sürekli istişare yaptıklarını söyledi.

Genel kurullarının ardından oluşturdukları yönetim kuruluyla birlikte çeşitli komisyon kurduklarını belirten Akbaş, şöyle dedi:

"Bu komisyonlara tüm üyelerimizi dahil ederek, hep birlikte bu kentte gece gündüz çalışarak gerek üretim, gerekse istihdamın artırılması için emek ve zaman harcamaktan asla kaçınmayacağız. Kentimizdeki genç girişimcilere de rol model olmak istiyoruz. Birbirimizi ötekileştirmeden geçmişi geride bırakarak önümüze bakmamız gerektiğinin farkındayız."

Diyarbakır'ın siyasi gündemlerle değil, ekonomi ve istihdamın yanı sıra avantajlarının da var olunduğunun farkında olunmasını isteyen Akbaş, bu konuyla ilgili öncülük edip sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla görüşmelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Kentte yaşayan yoksulundan, yetimine, iş bulamayan gençlere kadar kentin ekonomi ve refah seviyesini yükseltmek adına çalışacaklarını ifade eden Akbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada yaşayan yoksulundan, yetimine ve iş bulamayan geçlerimize kadar kentimizin ekonomi ve refah seviyesini yükseltmekten de sorumlu olduğumuz ve gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir yaratmak ta en önemli görevimizdir. Ayrıca, DİSİDER olarak kamuoyuna açıkladığımız 'iş fikri sizden yatırım bizden' çağırımızın da karşılık gördüğünü, olgunlaşan fikirleri yakın zamanda sizler ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Sürekli projeler üzerinde çalıştığımızı ve bu projelerimizin arasında yer alan melek yatırımcı ağını oluşturup en kısa zamanda DİSİDER Anonim Şirketimizi kurmayı hedefliyoruz."

YORUMLAR
500
DİSİDER, yönetim kurulunu tanıttı DİSİDER, yönetim kurulunu tanıttı DESOB Başkanı Ebedinoğlu, Diyarbakır'da 4 yılda 15 bin 432 iş yeri açıldığını açıkladı DESOB Başkanı Ebedinoğlu, Diyarbakır'da 4 yılda 15 bin 432 iş yeri açıldığını açıkladı

Diyarbakır, İş Dünyası, Yenişehir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİSİDER'den dernek üyelerine iftar - Son Dakika


Son Dakika
19:33 Bayraktar TB2, Ramazan Bayramı'nda görev alacak
19:24 Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı!
19:18 Antalya'nın Konyaaltı sahilinde traktörle düzenleme çalışması yapıldı
19:16 Burak Yılmaz kariyerinin son imzasını Süper Lig ekibine atıyor
19:11 Bursa'da çocukların ve esnafın yüzünü güldüren bayram projesi
18:12 Galatasaray kayyum tehlikesiyle karşı karşıya
18:11 Kabil'de camiye bombalı saldırı düzenlendi: 50 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
17:55 Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini konuşuyor
17:48 Bakan Bozdağ Berlin Büyükelçisi'nin Alman Dışişleri'ne çağrılmasına tepki gösterdi: Almanya'nın Türkiye'nin içişlerine karışması haddi değildir
17:33 Burak Elmas istifa etmeyeceğini açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 19:55:17. #1.11#
SON DAKİKA: DİSİDER'den dernek üyelerine iftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement