Dışileri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Asya'nın 2030'da kadar küresel ekonomik üretimin yarısından fazlasına katkıda bulunan bir ekonomik güç merkezi haline geleceğini belirterek, "Asya ülkelerinde de savunma sanayinde işbirliği konusunda bir arzu görüyoruz. Kazan-kazan anlayışıyla birbirimizi tamamlayıcı ürünler ile ortak üretim teknoloji transferi dahil savunma sanayinde daha fazla işbirliği yapabileceğimize inanıyoruz" dedi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'daki Asya ülkelerinin büyükelçilerinin ve misyonlarının katıldığı Yeniden Asya Girişimi Toplantısı'nda "Özellikle kıtamızın bugün geldiği seviyeyi şöyle birlikte gözden geçirmekte de yarar görüyorum 19. yüzyıl bildiğiniz gibi Avrupa yüzyılıydı ve 20. yüzyılda ise ibre Kuzey Amerika'ya döndü. Bugün ise tüm veriler 21. asrın Asya asrı olacağını gösteriyor. Asya bir kez daha dünyanın ekonomik ağırlık merkezi olma yönünde hızla ilerliyor. Gerçekten de Asya daha önce görülmemiş bir hızla büyüyor. Önümüzdeki 10 yılda küresel büyümenin yaklaşık üçte ikisi Asya'da olacak. Asya 2030'a kadar küresel ekonomik üretimin yarısından fazlasına katkıda bulunan bir ekonomik güç merkezi haline gelecek. Tabiatıyla Asya'da krizler var, sorunlar var. Dünyanın hiçbir yeri, yine tüm Avrupa'da dahil bizim coğrafyamızda olduğu gibi Asya'da bu tür sorunlardan muaf değil. Bunların arasında terörizm, düzensiz göç, iç çatışmalar, ikili ve bölgesel husumetler özellikle öne çıkıyor" diye konuştu.



"Bölgesel platformlarda güçlü ilişkilerimiz mevcut"



Bir Asyalı olarak Asya'yı iyi bildiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Gerek ikili düzeyde, gerek bölgesel platformlarda güçlü ilişkilerimiz mevcut. İkili düzeyde birçok Asya ülkesi ile özel ilişkilere sahibiz. Örneğin Orta Asya ve Kafkasya ülkeleri ile gücünü ortak tarihi ve kültürümüzden alan kapsamlı ilişkilerimiz var ve oluşturduğumuz değişik mekanizmalarla işbirliğimizi ve bağlarımızı giderek güçlendiriyoruz. Endonezya, Malezya, Singapur, Japonya ve Güney Kore ile stratejik ortaklık ilişkimiz mevcut. Yine Çin ile stratejik işbirliği geliştirdik. Rusya ile ilişkilerimiz çok boyutlu. Malezya, Singapur, Güney Kore ve Gürcistan ile serbest ticaret anlaşmalarımız yürürlükte. Keza Tayland ile ekonomik ortaklık anlaşması ve Endonezya ile ekonomik ortaklık anlaşması müzakerelerini birlikte sürdürüyoruz. Asya'da 30 büyükelçiliğimiz ve 22 başkonsolosluğumuz mevcut. Kısa süre içinde Afganistan'ın Herat şehrinde de yeni bir başkonsolosluk açacağız. Bölgesel güçlü bağlarımız vardır. D8, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, ASIAN, Asya İşbirliği Diyaloğu, Asya Parlamenterler Asamblesi, Pasifik Adaları Formu, Şangay İşbirliği Örgütü, Türk Konseyi ve Hint Okyanusu'na Kıyıdaş Ülkeler Birliği dahil çeşitli bölgesel girişimlere üye ya da ortağız. Halen Asya İşbirliği Diyaloğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve D8'in dönem başkanlıklarını yürütüyoruz. Söz konusu forumları somut projelerle yeniden canlandırmak için birlikte çalışacağız. Önümüzdeki günlerde D-8'in ve fon toplantısı Bangladeş'te yapılacak ve Türkiye heyeti olarak oraya katılıp katkı sağlayacağız ve de 8'i daha etkin, daha görünür bir hale getirmek için çalışıyoruz. Tüm üye ülkelerle birlikte D-8'i D-20 yapabilir miyiz bunun çalışmasını yapıyoruz" dedi.



"Girişimle bölge ile Türkiye arasındaki ilişkilerin canlandırılma hedefleniyor"



Yeniden Asya Girişimi'yle bölge ile Türkiye arasındaki ilişkileri canlandırmayı hedeflediklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Esasen uzun vadeli bir proje ortaya koyduk, mümkün olan her alanda karşılıklı saygı, ortak çıkar temelinde somut işbirliği planları ve projeler geliştirmek istiyoruz. Asya'nın yükselişine katkı sağlamayı, bu sıçramada önemli bir aktör olmayı arzuluyoruz. Geniş bir yelpazede kazan-kazan anlayışı ile önceliklerimizi gözden geçireceğiz. Bu çerçevede Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir ülke olarak bölgesel bağlantı hatlarının güçlendirilmesine çalışacağız. Bu konuda da gerek Kafkasya'da, gerek Orta Asya'da ve ötesinde çok önemli ortaklarımız var. Bu konuda önemli bir aktör haline geldik. Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden uzanan enerji ve yol hatları, Çin'den gelen yük treni, ki 2 Kasım 2019'da Pekin'den ayrılan tren 18 gün içinde Prag'a ulaştı. Yarın bu demiryolu hatları güçlendirildiği zaman ve hızlandırıldığı zaman bu süre 10 günün altına da düşecek. Bir hafta içinde Pekin'den çıkan bir tren Avrupa destinasyonlarına ulaşabilecek. Marmaray, üçüncü köprü, yeni havalimanı gibi mega projeler kıtamızın batı ile bağlantısı konusunda hayati rol oynuyor. Kanal İstanbul'u da açtığımız zamanda inşallah Karadeniz'de ulaşımda tarihi bir adım atacağız. Büyüme, refahın ön şartı olan bölgesel istikrar ve güvenlik için azami gayret göstereceğiz. O nedenle Asya'nın kalbi sürecine, İstanbul sürecine önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.



Asya ülkeleri ile savunma sanayi işbirliği



Asya ülkelerinde de savunma sanayinde işbirliği konusunda bir arzu gördüklerini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Kazan-kazan anlayışıyla birbirimizi tamamlayıcı ürünlerle ortak üretim teknoloji transferi dahil savunma sanayinde daha fazla işbirliği yapabileceğimize inanıyoruz. Keza eğitim, kültür, turizm, spor, bilim, sağlık, medya ve insan kaynakları gibi işbirliği alanlarına da yoğunlaşacağız. Bu vesileyle Çin'deki korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Çin Devleti ve Çin halkına başsağlığı diliyoruz. Mesafelerin kısaldığı günümüz dünyasında uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bu vesile ile bir kez daha gördük. Haritada uzak görünse de Wuhan'a sağlık malzemesi desteği götüren ender ülkelerden biri olduk" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA