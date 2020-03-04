Dişilerin erkeklerden ortalama yüzde 17 daha uzun yaşamasının sırrı çözüldü

Bilim insanları cinsiyetler arası ömür farkının nedenine ilişkin gizemi çözmüş görünüyor.



Doğada ortalamaya bakıldığında insan dahil tüm canlı türlerinde dişiler erkeklerden daha uzun yaşıyor. Yalnızca kuşlarda durum tersi şekilde görünüyor. Bu uzun süredir bilim dünyasının çözmek istediği bir gizemdi.