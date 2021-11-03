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Disiplin cezası alan öğrencinin velisinden öğretmene saldırı iddiası - Son Dakika

Disiplin cezası alan öğrencinin velisinden öğretmene saldırı iddiası

03.11.2021 14:12
Disiplin cezası alan öğrencinin velisinden öğretmene saldırı iddiası

ANTALYA'da bir lisede görev yapan müdür yardımcısı Esat Öcek, uzaklaştırma kararı verilen öğrencinin velisi A.Ş.'ye kararı duyururken, velinin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.

ANTALYA'da bir lisede görev yapan müdür yardımcısı Esat Öcek, uzaklaştırma kararı verilen öğrencinin velisi A.Ş.'ye kararı duyururken, velinin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. Eğitim-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, şiddet olaylarıyla ilgili bir an önce kanuni düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Olay, 28 Ekim günü Kepez ilçesindeki Çağlayan Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulda kurul tarafından uzaklaştırma cezası verilen öğrencinin velisi A.Ş., kararın bildirilmesi için okula çağrıldı. Veli, müdür yardımcısı Esat Öcek'in odasına girdi. Burada veli, Esat Öcek'e hakaret edip, küfretti, ardından saldırmaya çalıştı. Veliyi, araya giren öğretmenler engelledi. Öcek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Öcek'in şikayetçi olduğu A.Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Eğitim İş Sendikası Antalya Şubesi üyeleri, bugün okul önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, şiddet olayları ile ilgili gerekli kanuni düzenlemenin bir an önce yapılması gerektiğini söyledi. Acar, konuşmasına şöyle devam etti: "Şiddet her yerde. Hastanede, sağlık merkezlerinde sağlık çalışanları, evlerde, yurtlarda çocuklar, sokakta, evde, ulaşım araçlarında kadınlar, okullarda da öğretmen ve diğer eğitim çalışanları şiddete uğruyor. Bugün burada toplanmamızın nedeni de yine bir eğitim emekçimizin sırf işini yaptı diye uğradığı sözlü ve fiziki şiddettir. Çağlayan Anadolu Lisesi'nde görev yapan bu idareci arkadaşımız bir kurulca verilen kararı öğrenci velisine duyururken sözlü ve fiziki şiddete maruz kalmış ve araya giren kişiler tarafından çok daha vahim bir tablodan kurtulmuştur."Öğretmenler olarak tek dertlerinin öğrencilerinin iyi bir eğitim almaları olduğunu söyleyen Acar, "Okullardaki çocukları kendi çocuklarımız gibi görür ve işimizi öyle yaparız. Ancak bütün bunlara karşın gördüğümüz muamele bazen şiddet oluyor. Buradan tüm yetkililere, bizi yönetenlere sesleniyoruz. Bir an önce gerekli kanuni düzenlemeleri yapın ve kimse şiddete uğramasın. Şiddeti uygulayanlar ellerini, kollarını sallayarak ortalıkta dolaşmasın. Bugün önlenmeyen bir şiddet, aynı bir kar topu gibi yarın kat kat artarak karşımıza çıkacaktır" dedi.

Disiplin cezasını bildirmek için veliyi okula çağırdıklarını söyleyen Esat Öcek ise, "Veli okula geldiğinde bana hakaret ve tehditler etmeye başladı. Yetmedi, küfredip bana saldırmaya kalktı. Diğer öğretmen arkadaşlarımın araya girmesiyle saldırıyı önlediler. Bizler kendisi hakkında şikayetçi olduk. Bu konunun sonuna kadar arkasındayız. Biz çocuklar için, öğrencilerin geleceği için buradayız. Biz elimizden geleni yapıyoruz. En kısa zamanda bu konuyla ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.


Disiplin cezası alan öğrencinin velisinden öğretmene saldırı iddiası
Disiplin cezası alan öğrencinin velisinden öğretmene saldırı iddiası
Disiplin cezası alan öğrencinin velisinden öğretmene saldırı iddiası
Disiplin cezası alan öğrencinin velisinden öğretmene saldırı iddiası

Anadolu Lisesi, Çağlayan, Hakaret, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Disiplin cezası alan öğrencinin velisinden öğretmene saldırı iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Disiplin cezası alan öğrencinin velisinden öğretmene saldırı iddiası - Son Dakika
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