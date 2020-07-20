"Disiplin Kurulu Tuma Çelik'i kesin çıkarma cezası ile cezalandırmaya karar verdi" - Son Dakika

"Disiplin Kurulu Tuma Çelik'i kesin çıkarma cezası ile cezalandırmaya karar verdi"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Bugün itibariyle Disiplin Kurulu kararı ortaya çıktı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Bugün itibariyle Disiplin Kurulu kararı ortaya çıktı. Disiplin Kurulu, Mardin Milletvekili Tuma Çelik'i kesin çıkarma cezası ile cezalandırmaya karar verdi" dedi.

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HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM'de basın açıklaması düzenledi. 30 Haziran tarihinde Merkez Yönetim Kurulu Grup Yönetimi olarak Tuma Çelik'in fezlekesini ilettiklerini belirten Oluç, "Merkez Disiplin Kurulu 5 Temmuz tarihinde Disiplin Yönetmeliği'nin 17. maddesine göre soruşturma bitene kadar tedbiren parti içi görevlerinden uzaklaştırılmasını karar verdi. Biz de bu kararı Tuma Çelik'e ilettik. 5 Temmuz tarihi itibariyle partiyle ilgili Meclis içinde veya dışında herhangi bir faaliyette bulunmaması gerektiğini kendisine tebliğ ettik. Bugün itibariyle Disiplin Kurulu kararı ortaya çıktı. Disiplin Kurulu, Milletvekili Tuma Çelik'i kesin çıkarma cezası ile cezalandırmaya karar verdi" dedi.

(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Hakkı Saruhan Oluç, Tuma Çelik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 20:05 Kaynak: İHA

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