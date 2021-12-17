DİSİPLİN KURULUNA GÖNDERDİĞİ ÖĞRENCİSİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI - Son Dakika

TOKAT'ta Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Müdür Yardımcısı Faruk Peker (37), 2 gün önce yaptığı aramada üzerinde bıçak bulduğu öğrencisi V.A.B. (14) tarafından bacağından bıçaklandı.

Olay bu sabah Tokat'ta Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan 14 yıllık öğretmen Faruk Peker, 2 gün önce yapılan genel aramada 10'ncu sınıf öğrencisi V.A.B.'nin üzerinde bıçak buldu. Bıçak okul idaresine teslim edilerek öğrenci hakkında disiplin işlemleri başlatıldı. Bu sabah okul koridorunda öğrenci V.A.B.'yi gören Peker, kendisiyle bir süre konuştu. Peker, arkasını dönüp gideceği sırada V.A.B. tarafından sağ bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Faruk Peker, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri V.A.B.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.