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Disiplin sevkleri

16 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Futbol Takımı Antrenörü Hasan Şaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Futbol Takımı Antrenörü Hasan Şaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe Kulübünün, Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor ile oynadığı maçta yaşanan çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra talimatlara aykırı hareket nedeniyle disipline sevk edildiği belirtildi.

Beşiktaş Kulübünün, resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesabında yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar sebebiyle PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de kulüp resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesabında yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle kurula sevk edildiği kaydedildi.

Galatasaray Futbol Takımı Antrenörü Hasan Şaş'ın, kupada oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Hasan Şaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:08 Kaynak: AA
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