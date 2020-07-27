Disiplin Sevkleri

TFF Hukuk Müşavirliği'nce 27.07.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
Manisa Futbol Kulübü'nün 24.07.2020 tarihinde oynanan Manisa Futbol Kulübü- Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş. TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Manisa Futbol Kulübü antrenörü Recep Umut'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36.maddesi uyarınca 25.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
Manisa Futbol Kulübü antrenörü Toprak Kırtoğlu'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36.maddesi uyarınca 25.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. - İSTANBUL