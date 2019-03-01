Son Dakika Haberleri: Disiplin Sevkleri Açıklandı

Disiplin Sevkleri Açıklandı

31 dakika önce

Ümraniyespor, Trabzonspor, Hatayspor ile Kasımpaşa maçında kırmızı kart görev Akhisarsporlu futbolcu Elvis Manu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Disiplin Sevkleri Açıklandı, System.String[]
Ümraniyespor, Trabzonspor, Hatayspor ile Kasımpaşa maçında kırmızı kart görev Akhisarsporlu futbolcu Elvis Manu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan ve Hukuk Müşavirliği'nce 01.03.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle:

"Ümraniyespor Kulübü'nün 26.02.2019 tarihinde oynanan Ümraniyespor-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü'nün 26.02.2019 tarihinde oynanan Ümraniyespor-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Hatayspor Kulübü'nün 27.02.2019 tarihinde oynanan Hatayspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Akhisarspor Kulübü futbolcusu Elvis Kofi Okyere Wiafe Manu'nun 28.02.2019 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'saldırısı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 01.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:48 Kaynak: İHA

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