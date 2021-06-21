BeStyle Magazine dergisinin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Net duruşunuzun yanı sıra çok pozitif bir gülüşünüz var. Hayata karşı kendi kurallarını belirleyen biri misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Katı kurallarım yok ama prensiplerim var. İş ve okul hayatım için disiplinli ve programlı ilerlemeyi seviyorum."

Bilgiç, rol aldığı diziler sayesinde yurtdışında da bir hayran kitlesi olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti ve "Ülkemdeki projede sergilediğim performansımla aldığım karşılığı yurtdışında da almak büyük bir şans. Bu sahip olunması çok zor bir mücevher gibi. Ben bu mücevhere özveriyle bakıyorum" dedi.