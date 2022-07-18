Dişisinin kutuya hapsedildiğini gören horozdan zeka dolu hamle! Çubukları tek tek kaldırıp kapağı açtı... - Son Dakika
Üye Girişi

Dişisinin kutuya hapsedildiğini gören horozdan zeka dolu hamle! Çubukları tek tek kaldırıp kapağı açtı...

18.07.2022 16:37

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde bir adam, tavuğu zorla kutuya hapsediyor. Dişisine karşı uygulanan bu davranışı gören horoz da zekice bir hareketle hapsedilen tavuğu kutudan kurtarıyor. Kameralara yansıyan o anlar, kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Hayvanlar alemine ilişkin videolar, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Bu sefer bir horoz ile tavuğun yer aldığı video, hayli beğeni topladı.

BİLİNÇLİ OLARAK KUTUYA TIKTILAR

Çiftlikte kaydedildiği tahmin edilen görüntülerde, bir adamın elindeki tavuğu bilinçli olarak bir kutuya hapsettiği ve üzerini çubuklarla kapattığı görülüyor.

ZEKİCE HAMLEYLE DİŞİSİNİ KURTARDI

Horoz, tavuğun kutuya tıkılmasının ardından zekice bir hamleyle kutuya doğru yöneliyor ve çubukları tek tek kaldırdıktan sonra dişisini kurtarıyor. Horozun zekası, izleyenler tarafından hayranlıklar karşılandı.

YORUMLAR
500
Gaziantep 15 Temmuz gecesi yine tek yürek, tek bilek oldu Gaziantep 15 Temmuz gecesi yine tek yürek, tek bilek oldu Yasadışı horoz dövüşüne polis baskını: 46 horoz korumaya alındı Yasadışı horoz dövüşüne polis baskını: 46 horoz korumaya alındı

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dişisinin kutuya hapsedildiğini gören horozdan zeka dolu hamle! Çubukları tek tek kaldırıp kapağı açtı... - Son Dakika


Son Dakika
16:37 Dişisinin kutuya hapsedildiğini gören horozdan zeka dolu hamle! Çubukları tek tek kaldırıp kapağı açtı...
16:26 Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evlendi! En çok gelinliğin fiyatı konuşuldu
16:22 Şarkıcı Emir Can İğrek'in Galatasaray marşı söylediği anlar taraftarların büyük beğenisini topladı
16:12 Olay yaratan iddia! Türkiye'deki tırtıl istilasının sorumlusu Bill Gates mi?
16:12 ATM'den para çektiği anları paylaşan Mustafa Sarıgül, tespitlerine bir yenisini daha ekledi!
16:10 Kırşehir'de dedikodu yüzünden çıkan tartışmada kan döküldü: Cinnet geçiren şahıs ablasını tabancayla öldürdü
15:51 Ateş düştüğü yeri yaktı! Şehit düşen Piyade Teğmen Civelek'in yakınlarının feryatları yürek dağladı
15:47 Ben Affleck'le nikah masasına oturan Jennifer Lopez, düğün sonrası alyansıyla poz verdi!
15:46 Anne, oğlunun doğum gününde giydiği kıyafete tepki yağınca kendisini tutamadı: Mide bulandırıcısınız
15:44 Futbol sahalarında şaşırtan olay! Brezilyalı futbolcu karşılaşma öncesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 16:50:23. #1.11#
SON DAKİKA: Dişisinin kutuya hapsedildiğini gören horozdan zeka dolu hamle! Çubukları tek tek kaldırıp kapağı açtı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement