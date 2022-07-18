Hayvanlar alemine ilişkin videolar, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Bu sefer bir horoz ile tavuğun yer aldığı video, hayli beğeni topladı.
Çiftlikte kaydedildiği tahmin edilen görüntülerde, bir adamın elindeki tavuğu bilinçli olarak bir kutuya hapsettiği ve üzerini çubuklarla kapattığı görülüyor.
Horoz, tavuğun kutuya tıkılmasının ardından zekice bir hamleyle kutuya doğru yöneliyor ve çubukları tek tek kaldırdıktan sonra dişisini kurtarıyor. Horozun zekası, izleyenler tarafından hayranlıklar karşılandı.
Son Dakika › Güncel › Dişisinin kutuya hapsedildiğini gören horozdan zeka dolu hamle! Çubukları tek tek kaldırıp kapağı açtı... - Son Dakika