Dışişleri: 7'nci İstanbul Arabuluculuk Konferansı yarın çevrim içi düzenlenecek - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, 7'nci İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nın 'Yeni Normalde Barış için Arabuluculuk' temasıyla yarın ilk kez çevrim içi olarak düzenleneceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikanın ana unsurlarından biri olan anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü konusunda 'Barış için Arabuluculuk' girişimi çerçevesinde öncü bir rol üstlendiği bildirildi. Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) bünyesinde Arabuluculuk Dostlar Grupları'nın eş-başkanlığının da Türkiye tarafından yürütüldüğü belirtilerek, şunları kaydedildi:

"Keza, arabuluculuk konusunda farkındalık yaratma ve kapasite inşası çalışmalarına katkıda bulunma hedeflerimiz doğrultusunda İstanbul Arabuluculuk Konferansları düzenlenmektedir. Koronavirüs salgınının çatışma dinamikleri üzerindeki etkileri, dünyada bu çatışmaların barışçı çözümü ve arabuluculuk konusundaki farkındalığın artırılmasına olan ihtiyacı artırmıştır. Türkiye'nin de bu konudaki çabalarını salgın koşullarında dahi sürdürmesini gerektirmiştir. Bu çerçevede, 7. İstanbul Arabuluculuk Konferansı 'Yeni Normalde Barış için Arabuluculuk' temasıyla 17 Eylül 2020 tarihinde 13.15-18.45 saatleri arasında ilk kez çevrim içi olarak düzenlenecektir. Sayın Bakanımızın ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 'in açılışını yapacakları konferans, önde gelen arabulucuları, BM, AGİT, Afrika Birliği ve IGAD (Hükümetlerararası Kalkınma Otoritesi) gibi uluslararası örgütlerden üst düzey yetkilileri ve bu alanda tanınmış diğer uzmanları dijital ortamda biraraya getirecektir. Konferansta salgının çatışma dinamikleri üzerindeki etkilerinin yanı sıra çatışma bölgelerindeki son gelişmeler ve dijitalleşmeyle barış inşası arasındaki bağlantı üzerinde yoğunlaşılacaktır. Konferansın bu yıl yenilikçi bir şekilde gerçekleştirilmesi Sayın Bakanımızın geçtiğimiz yıl kamuoyuna açıkladığı 'Dijital Diplomasi' girişimimizle de uyumludur."

Konferansın bakanlığın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacağı bildirildi.