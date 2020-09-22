Dışişleri: "AB bölgede güvenlik ve istikrar istiyorsa, bu taraflı tutumundan vazgeçmeli, Türkiye... - Son Dakika

Dışişleri: "AB bölgede güvenlik ve istikrar istiyorsa, bu taraflı tutumundan vazgeçmeli, Türkiye...
Dışişleri: "AB bölgede güvenlik ve istikrar istiyorsa, bu taraflı tutumundan vazgeçmeli, Türkiye ile istişare ve iş birliği içinde hareket etmeli"
Dışişleri: "AB bölgede güvenlik ve istikrar istiyorsa, bu taraflı tutumundan vazgeçmeli, Türkiye ile istişare ve iş birliği içinde hareket etmeli"
Türkiye, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 00:39 - Kaynak: AA
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