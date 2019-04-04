Dışişleri: ABD'nin açıklaması görüşmenin içeriğini yansıtmıyor
5 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafının Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinde gündeme dahi gelmemiş konuları sanki konuşulmuş gibi aktardığını belirtti.
Dışişleri Bakanlığı
, ABD
tarafının Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinde gündeme dahi gelmemiş konuları sanki konuşulmuş gibi aktardığını belirtti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:34
Oyunculuğu Bırakarak TIR Şoförü Olan Tolga Karel, Mesleği Niye Seçtiğini Açıkladı
Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor
ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor
Türkiye'nin ABD'nin S-400 Tehdidine Tepki: ABD Artık Bir Karar Vermeli