Son Dakika Haberleri: Dışişleri: ABD'nin açıklaması görüşmenin içeriğini yansıtmıyor

Dışişleri: ABD'nin açıklaması görüşmenin içeriğini yansıtmıyor

5 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafının Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinde gündeme dahi gelmemiş konuları sanki konuşulmuş gibi aktardığını belirtti.

Dışişleri: ABD'nin açıklaması görüşmenin içeriğini yansıtmıyor, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafının Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinde gündeme dahi gelmemiş konuları sanki konuşulmuş gibi aktardığını belirtti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:34 

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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