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Dışişleri: "(ABD Savunma Bütçesi) Tehdit dilinin Türkiye'yi ulusal güvenliği için gerekli adımları...
6 saat önce
Dışişleri: "(ABD Savunma Bütçesi) Tehdit dilinin Türkiye'yi ulusal güvenliği için gerekli adımları atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini hatırlatırız."
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:14 Kaynak: AA
Dışişleri: "(ABD Savunma Bütçesi) Tehdit dilinin Türkiye'yi ulusal güvenliği için gerekli adımları atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini hatırlatırız."
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