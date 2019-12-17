Dışişleri: "(ABD Savunma Bütçesi) Tehdit dilinin Türkiye'yi ulusal güvenliği için gerekli adımları... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri: '(ABD Savunma Bütçesi) Tehdit dilinin Türkiye'yi ulusal güvenliği için gerekli adımları... - Son Dakika

Dışişleri: "(ABD Savunma Bütçesi) Tehdit dilinin Türkiye'yi ulusal güvenliği için gerekli adımları...

6 saat önce

Dışişleri: "(ABD Savunma Bütçesi) Tehdit dilinin Türkiye'yi ulusal güvenliği için gerekli adımları atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini hatırlatırız."

Dışişleri:

Dışişleri: "(ABD Savunma Bütçesi) Tehdit dilinin Türkiye'yi ulusal güvenliği için gerekli adımları atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini hatırlatırız."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:14 Kaynak: AA
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