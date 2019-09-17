Son Dakika Haberleri: Dışişleri, afganistan'daki terör saldırısını kınadı
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Dışişleri, afganistan'daki terör saldırısını kınadı

45 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine gerçekleşen bombalı saldırıyı kınadı.

Dışişleri, afganistan'daki terör saldırısını kınadı, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine gerçekleşen bombalı saldırıyı kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın Charikar şehrinde Cumhurbaşkanı Gani'nin seçim mitingine yapılan bombalı saldırı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi. Açıklamada, "Afganistan'daki demokratik süreci hedef alan söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Cumhurbaşkanı Gani başta olmak üzere dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin barış ve güvenlik ortamında gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz" denildi.


Cumhurbaşkanı, Afganistan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:46 Kaynak: DHA
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