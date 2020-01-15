Dışişleri Bakabı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkı daha önce alınan kararlara rağmen yok... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakabı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Kıbrıs Türk halkı daha önce alınan kararlara rağmen yok... - Son Dakika

Dışişleri Bakabı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkı daha önce alınan kararlara rağmen yok...

6 saat önce

Dışişleri Bakabı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkı daha önce alınan kararlara rağmen yok sayılmaya devam edildi"dedi.

Dışişleri Bakabı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakabı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkı daha önce alınan kararlara rağmen yok sayılmaya devam edildi"dedi - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:25 Kaynak: İHA
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