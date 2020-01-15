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Dışişleri Bakabı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkı daha önce alınan kararlara rağmen yok...
6 saat önce
Dışişleri Bakabı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkı daha önce alınan kararlara rağmen yok sayılmaya devam edildi"dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:25 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakabı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk halkı daha önce alınan kararlara rağmen yok sayılmaya devam edildi"dedi - ANKARA
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