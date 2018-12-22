Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: "Fırat'ın Doğusunda Bu Teröristleri Yok Etmemize ve Temizlememize Kimse...

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: "Fırat'ın Doğusunda Bu Teröristleri Yok Etmemize ve Temizlememize Kimse...

5 saat önce

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: "Fırat'ın doğusunda bu teröristleri yok etmemize ve temizlememize kimse engel olamaz"

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: "Fırat'ın doğusunda bu teröristleri yok etmemize ve temizlememize kimse engel olamaz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:13 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



UEFA, Vardar ve Levski Sofya'yı Turnuvalardan Men Etti Bakan Çavuşoğlu Fırat'ın Doğusuna Düzenlenecek Operasyon Öncesi Tüm Dünyaya Gözdağı Verdi

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Fırat'ın Doğusuyla İlgili Açıklama: Yer Gök Titretilmelidir Balık Avına Çıkan Vatandaş, Oltayla 21 Kiloluk Kılıç Balığı Yakaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:40:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: "Fırat'ın Doğusunda Bu Teröristleri Yok Etmemize ve Temizlememize Kimse...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]