Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: "Fırat'ın Doğusunda Bu Teröristleri Yok Etmemize ve Temizlememize Kimse...
5 saat önce
Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: "Fırat'ın doğusunda bu teröristleri yok etmemize ve temizlememize kimse engel olamaz"
Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: "Fırat'ın doğusunda bu teröristleri yok etmemize ve temizlememize kimse engel olamaz"
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:13 Kaynak: AA
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