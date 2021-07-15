Üye Girişi
Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: Hainleri devletimizden temizledik ve güçlendik - Son Dakika

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: Hainleri devletimizden temizledik ve güçlendik

15 Temmuz 2021 Perşembe 16:07
Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: Hainleri devletimizden temizledik ve güçlendik, System.String[]

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Taşkent'te düzenlenecek "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınamalar ve Fırsatlar" konulu konferansa katılım için gittiği Özbekistan'da Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz anma töreninde konuştu.

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Taşkent'te düzenlenecek "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınamalar ve Fırsatlar" konulu konferansa katılım için gittiği Özbekistan'da Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz anma töreninde konuştu. Çavuşoğlu "Darbeye darbe yapan bir milletin mensupları olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında "Milletimizin basiret ve feraseti hamdolsun, hainlerin oyununu bozdu. Darbeye darbe yapan bir milletin mensupları olmaktan gurur duyuyoruz. Hainleri devletimizden temizledik ve güçlendik. Bugün Türkiye daha güçlü ve daha bağımsızdır. Bakın, hain darbe girişiminden sadece 1,5 ay sonra silahlı kuvvetlerimiz Fırat Kalkanı Harekatını gerçekleştirdi. Bakanlığımızda da aynısı yaşandı. Hainler gitti daha da güçlendik. FETÖ'yle dünyanın her köşesinde mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. 42 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyetini sonlandırdık. Birçok ülkeden FETÖ mensubunun sınır dışı edilmesini sağladık. Bu mücadeleyi hep birlikte kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.


Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: Hainleri devletimizden temizledik ve güçlendik
Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: Hainleri devletimizden temizledik ve güçlendik
Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: Hainleri devletimizden temizledik ve güçlendik
Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: Hainleri devletimizden temizledik ve güçlendik

Güney Asya, Özbekistan, 15 Temmuz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: Hainleri devletimizden temizledik ve güçlendik - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu 15:45 Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü 15:40 Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Willian Jose'nin menajeri İstanbul'a geldi 15:14 Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Willian Jose'nin menajeri İstanbul'a geldi
Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı 14:39 Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı Hayvanat bahçesindeki görgü tanığı yaşadığı korkuyu anlattı: Bakıcı kanlar içindeydi, 14:07 Hayvanat bahçesindeki görgü tanığı yaşadığı korkuyu anlattı: Bakıcı kanlar içindeydi, "Aslan var, kaçın" diye bağırdı AK Parti'den Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Hülya Avşar'dan cevap: Seçimlere çok var bekleyip göreceğiz 13:57 AK Parti'den Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Hülya Avşar'dan cevap: Seçimlere çok var bekleyip göreceğiz
Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı 11:58 Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı 11:24 Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı

Son Dakika Haberleri
15:42 Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı
15:40 Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü
15:35 Ormanlık alanda 25 yaşındaki erkeğin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu
15:14 Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Willian Jose'nin menajeri İstanbul'a geldi
14:49 Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi
14:38 Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı
14:29 Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor
14:13 Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara Livaneli'den yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı
14:10 Beşiktaş'ın eski Sırp futbolcusu Dusko Tosic'ten şaşırtan 15 Temmuz paylaşımı
13:55 Fatih Terim'den dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu sözleri! İtalyan gazetesine tam sayfa röportaj verdi
4 bilezikle hayvancılık işine girdi, 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, "Yapamazsın" diyenlere inat milyonluk servetin sahibi oldu         
15:47
Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı         
15:43
Ormanlık alanda 25 yaşındaki erkeğin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu Ormanlık alanda 25 yaşındaki erkeğin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
15:36
15 Temmuz'da 580 komandonun Ankara'ya gitmesini engelleyen Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık 15 Temmuz'da 580 komandonun Ankara'ya gitmesini engelleyen Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık         
15:05
Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor         
14:29
Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı         
13:59
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!         
13:37
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım         
11:51
Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı         
11:23
Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu         
11:05
Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti         
10:31
Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp         
10:22
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti         
20:12
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 16:17:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakan Çavuşoğlu: Hainleri devletimizden temizledik ve güçlendik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement