Son dakika haber... Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haber... Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü
19.03.2021 10:59
Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü
İSTANBUL - Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi.
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