Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, New York'ta Macaristan ve Senegalli mevkidaşları ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, New York'ta Macaristan ve Senegalli mevkidaşları ile görüştü

19.05.2022 20:45
Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, New York'ta Macaristan ve Senegalli mevkidaşları ile görüştü

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile ayrı ayrı bir araya geldi.

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak için geldiği ABD'nin New York kentinde ikili görüşmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "New York temaslarımıza Macaristan Dışişleri Bakanıyla devam ettik. Enerji iş birliğimizi ve NATO genişlemesini ele aldık." ifadesine yer verdi.

Temasları kapsamında Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, mevkidaşı ile iki ülke ilişkilerini ve Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik girişimleri ele aldıklarını kaydetti.

YORUMLAR
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Çavuşoğlu, New York'ta üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi Çavuşoğlu, New York'ta üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi Bakan Çavuşoğlu, New York'da ikili temaslarda bulundu Bakan Çavuşoğlu, New York'da ikili temaslarda bulundu
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan, New York, Senegal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, New York'ta Macaristan ve Senegalli mevkidaşları ile görüştü - Son Dakika


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