Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti'de - Son Dakika

PORT-AU-PRINCE (İHA)-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Haiti'yi geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından işbirliği imkanlarını ele almak ve anlaşmalar imzalamak üzere Haiti'ye geldi. Çavuşoğlu, başkent Port-au- Prince'de Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph tarafından karşılandı. Basın mensuplarına poz veren iki bakan daha sonra ikili görüşmeye geçti. İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme yapıldı. - PORT AU PRINCE