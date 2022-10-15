Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları da yayınlandı. Kararla birlikte Dışişleri Bakanlığı'nda üst düzey bir görev değişikliği yaşandı.

DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCILIĞINA YASİN EKREM SERİM GETİRİLDİ

Buna göre Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde uzun yıllar görev alan ve 2 yılı aşkın süredir Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü görevinde bulunan Yasin Ekrem Serim, Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı. Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Protokol Genel Müdür Yardımcılığına ise Emin Akseki atandı.

TARIM BAKANLIĞI'NDAKİ ATAMALAR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda da yeni atamalar gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı imzasıyla bazı müfettişler, Tarım ve Orman Bakanlığı baş müfettişliğine getirildi. Göreve getirilen isimler şöyle:

BAKAN YARDIMCISI OLAN YASİM EKREM SERİM KİMDİR?

Girne Amerikan Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünden mezun olan Serim, İngiltere'de University of Westminister'da Uluslararası İşletme Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı, Harvard Kennedy School Müzakere ve İletişim Teknikleri eğitim programlarına katıldı.

Serim bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı bünyesinde New York'da Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Avrupa Birliği Bakanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bürokraside farklı alanlarda görev aldı.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Serim, evli ve 2 çocuk babası.