Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı

15.10.2022 01:05
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete yayımlanan kararla, Dışişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na yeni atamalar yapıldı. Karara göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığı'na bakanlıkta uzun yıllar görev yapan Yasin Ekrem Serim getirildi. Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Protokol Genel Müdür Yardımcılığına ise Emin Akseki atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki bazı müfettişler de başmüfettiş olarak görevlendirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları da yayınlandı. Kararla birlikte Dışişleri Bakanlığı'nda üst düzey bir görev değişikliği yaşandı.

DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCILIĞINA YASİN EKREM SERİM GETİRİLDİ

Buna göre Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde uzun yıllar görev alan ve 2 yılı aşkın süredir Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü görevinde bulunan Yasin Ekrem Serim, Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı. Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Protokol Genel Müdür Yardımcılığına ise Emin Akseki atandı.

TARIM BAKANLIĞI'NDAKİ ATAMALAR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda da yeni atamalar gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı imzasıyla bazı müfettişler, Tarım ve Orman Bakanlığı baş müfettişliğine getirildi. Göreve getirilen isimler şöyle:

Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı

BAKAN YARDIMCISI OLAN YASİM EKREM SERİM KİMDİR?

Girne Amerikan Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünden mezun olan Serim, İngiltere'de University of Westminister'da Uluslararası İşletme Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı, Harvard Kennedy School Müzakere ve İletişim Teknikleri eğitim programlarına katıldı.

Serim bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı bünyesinde New York'da Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Avrupa Birliği Bakanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bürokraside farklı alanlarda görev aldı.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Serim, evli ve 2 çocuk babası.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Yasin Ekrem Serim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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