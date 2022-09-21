Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'le görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'le görüştü

21.09.2022 19:58
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'le görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları marjında BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile bir araya gelerek Suriye'deki durumu görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları marjında BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile bir araya gelerek Suriye'deki durumu görüştü.

Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Önal ve Pedersen'in BM toplantıları marjında New York'taki görüşmesine ilişkin fotoğrafa yer verildi.

Söz konusu paylaşımda, ikilinin Suriye'deki mevcut durumu ele aldığı kaydedildi.

YORUMLAR
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Türkiye büyük bir takdiri hak etmektedir Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Türkiye büyük bir takdiri hak etmektedir ABD Başkanı Joe Biden, BM Genel Kurulu'na hitap etti: (1) ABD Başkanı Joe Biden, BM Genel Kurulu'na hitap etti: (1)
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Sedat Önal, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'le görüştü - Son Dakika

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