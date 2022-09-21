Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'le görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal , Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları marjında BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile bir araya gelerek Suriye'deki durumu görüştü.

Kaynak: AA

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