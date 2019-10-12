Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti
Son Dakika Yaşam Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

27 dakika önce

2019 Erasmus Günleri kapsamında Anadolu Üniversitesinde konferans vermek üzere bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, etkinlik öncesinde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile makamında bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti, System.String[]

2019 Erasmus Günleri kapsamında Anadolu Üniversitesinde konferans vermek üzere bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, etkinlik öncesinde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile makamında bir araya geldi.


Rektörlük Ofisinde gerçekleşen ziyaretten sonra Bakan Yardımcısı Kaymakçı ve Rektör Çomaklı, "Türkiye-AB İlişkileri" başlıklı konferansa katılmak için Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezine geçti. Konferans sonrasında 2019 Erasmus Günü kapsamında hazırlanan stantları gezen Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Anadolu Üniversitesi Personel Yemekhanesinde Rektör Çomaklı ile birlikte öğle yemeği yedi. - ESKİŞEHİR

Kaymakçı, Çomaklı, Rektör, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:08 Kaynak: İHA
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