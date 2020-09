- Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, tenis sporuna dikkat çekti

ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Türkiye maalesef tenis böyle bir elit sporu olarak algılandı başlangıçtan bu yana halbuki tenis Türk halkına Anadolu'ya yakışan bir spor" dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu, 'Gençlerin Gelişimine Tenis ile Destek ve Kariyer Odaklı Yaklaşım' adlı Erasmus+ projesi Uluslararası Açılış Toplantısı'na Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Kaymakcı, Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerinin oldukça gergin olduğunu hatırlatarak, "Ancak biz biliyoruz ki Avrupa'da yer alan Türkiye; sporda da Avrupalı, teniste de Avrupalı. Dolayısıyla biz halktan halka ve sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkilerle ilişkilerimizi güçlendirmeye geliştirmeye devam edeceğiz. Spor her şeyden önce tüm toplumlar için çok değerli, özellikle pandemiyle birlikte sporun önemini ve değerini daha çok anladık. İnsanlar ne kadar spor yapıyorsa, ne kadar dirençliyse ve ne kadar hareketliyse o kadar sağlıklı oluyor ve korona gibi hastalıklara karşı da o kadar dayanıklı oluyor. Spor ile hareketle daha sağlıklı olduğumuzu ve daha sağlıklı olacağımızı hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de tenisin elit sporu olarak algılandığına dikkat çeken Kaymakcı, "Halbuki tenis Türk halkına, Anadolu'ya yakışan bir spor. Ben gerçekten diğer Avrupa ülkelerinde de gördüm, neredeyse her evde bir - iki raket var, her köyde bir iki tenis kortu var. Niye Türkiye'nin, Anadolu'nun tüm şehirlerinde de insanlarımız tenis gibi gerçekten bizim kültürümüze, doğamıza uygun bu sporu yaygın bir şekilde yapmasın. Ben özellikle çabalarından dolayı Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz beye çok teşekkür ediyorum. Belki benim için hayatımdan aldığım en önemli davetiyelerden bir tanesi Şırnak Tenis Kulübü'nün beni turnuvalara davet etmesi. Gerçekten bu çok önemli ve değerli. Tenis ve spor aynı zaman da Türkiye'nin tamamının kucaklayan insanlar arasında dostluk, kardeşlik ve sağlığı güçlendiren bir olay. Dolayısıyla bizim bu olguyu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bu projemizde 5 tane şehir seçtik; Ağrı, Trabzon, Mersin, Gaziantep ve Şanlıurfa. Her bir ilimizden 20 sporcu belirlendi. Biz istiyoruz ki herkes tenis oynasın ama aynı zaman da eğer teniste iyilerse bazı insanlarımız, bazı gençlerimiz de bu işi profesyonelce yapsın ve Türkiye profesyonelleşme konusunda önemli adımlar atmaya başlattı. Biz bu projeyle teniste profesyonelleşme ve tenisi kariyer haline getirmek isteyen gençlerimize yön vermek istiyoruz" diye konuştu.

Yurt dışından gelen proje ortakları hakkında ise Kaymakcı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Rita'nın Türkiye'de ne işi var? Rita, 'Biz basketbolcuyuz ama deneyimlerimiz önemli' dedi. Biz aslında Rita'nın kulübünün basketbolda kariyer alanlarına sağladığı katkıyı tenis gözüyle görmek istiyoruz. Bulgaristan'ın çok güzel bir deneyimi var ve Bulgaristan adeta, 'şampiyon fabrikası' isimli bir spor derneğine sahip. Umarım bir gün biz de Türkiye'de şampiyonların fabrikasını oluştururuz. Niye bizim de Federer'imiz, Nadal'ımız Navratilova'mız ve ya Williams'larımız olmasın. Neden bir gün Wimbledon'da, Roland Garros'ta final oynayan sporcularımız olmasın ve neden bir gün Ankara veya İstanbul'da veya ülkemizin diğer şehirlerinde büyük şampiyonalar düzenleyecek hale gelmeyelim. Biz birlikte çalışmaya kararlıyız. Avrupa Birliği Başkanlığı olarak, Dışişleri Bakanlığı olarak ve Ulusal Ajans Başkanlığı olarak desteklerimizi sürdüreceğiz."

"Erasmus'un spor alanına yaklaşık 550 milyon Euro'luk bir kaynak aktarılacak"

"Bütün bu konuştuklarımız bizim bir Avrupa Birliği aday ülkesi olarak Erasmus programından yararlanmamızdan kaynaklanıyor. Bildiğiniz gibi Erasmus+ programımızı Türkiye'de Ulusal Ajansımız yürütüyor" diyen Kaymakcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönem 2021-2027 döneminde Erasmus'un spor alanına yaklaşık 550 milyon Euro'luk bir kaynak aktarılacak ve ülkemizden tüm spor kulüplerimizin, spor derneklerimizin, federasyonlarımızın önümüzdeki dönemde bu tür projelere başvurması çok önemli. Biz de Ulusal Ajans olarak tüm sporcularımızı, spor derneklerimizi bu alandaki çabalarında desteklemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde yine hareketlilik ve sporla ilgili iki tane dönem geliyor. Bir tanesi Avrupa Spor Haftası, Eylül'ün 3. haftası. Eylül'ün son haftasında da Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutlayacağız. Dolaysıyla Türkiye'deki tüm şehirlerimizin sporla ve hareketlilikle bu haftalara katılmalarını ve yapmış olduğu etkinliklerini de web sitelerine işlemeleri önemli. Bu yolla Türkiye'nin değişik şehirlerindeki spor derneklerini, hareketlilik derneklerini de biz birbirleriyle tanıştırmak istiyoruz. Bugün 4 ortağımız aramızda, aramızda olamayan 2 ortağımız daha var. Ben onları da vurgulamak istiyorum. İspanya'da Backslash Spor Kulübü pandemi dolayısıyla maalesef gelemedi. İtalya'dan Vagamondo Derneği gelemedi. Dolayısıyla biz bu projeyi Avrupa'nın 5 ülkesi olarak birlikte yürütüyoruz Bir Avrupa projesi, birlikte çalışma projesi şimdiden görüyoruz ki başarılı oldu."

Etkinlikte Kaymakcı, çocuklarla mini tenis gösteri maçı da yaptı.