Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "2014-2020 döneminde yaklaşık 50 projeye 6,4 milyon euro... - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "2014-2020 döneminde yaklaşık 50 projeye 6,4 milyon euro...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, "Sivil Toplum Destek Programı Fotoğraf Sergisi" açılışına katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı:

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, "Sivil Toplum Destek Programı Fotoğraf Sergisi" açılışına katıldı. Sergi açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "2014-2020 döneminde yaklaşık 50 projeye 6,4 milyon euro kaynak sağladık ve bu kaynaklar sivil toplumun her alanında kullanıldı" dedi.

Avrupa Birliği (AB) hibe programları altında desteklenen projelerin fotoğraflarından oluşan "Sivil Toplum Destek Programı Fotoğraf Sergisi" düzenlendi. Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar terminalinde yer alan serginin açılışını; Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger yaptı.

"2014-2020 döneminde yaklaşık 50 projeye 6,4 milyon euro kaynak sağladık"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, havalimanında gördüğü manzaradan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Pandemi ile mücadele gerekli hassasiyeti gösterirsek bu süreci de bir an önce geride bırakacağız. Biz Avrupa Birliği Başkanlığı olarak sivil toplum ile iç içe çalışmaya özen gösteriyoruz. Christian, AB'nin sivil topluma önem verdiğini söyledi. Sadece AB değil aynı zamanda Türkiye de sivil topluma değer veriyor önem veriyor. Avrupa Birliği Başkanlığı 20. yılında ve bugün 20'nci yaşımızı kutluyoruz. Ama bu 20 yıllık AB Başkanlığı geçmişinde de sivil toplum kuruluşları ile en fazla çalışan, en fazla proje üreten, sivil toplum kuruluşlarımızın karar alma mekanizmalarını daha fazla faaliyete sokma anlayışı ile daha fazla çalıştık. AB üyelik sürecinde bildiğiniz gibi katılım öncesi mali yardım fonları var. Bu çerçevede 'Sivil Toplum Diyaloğu' ve 'Sivil Toplum Desteği' projelerini Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği ile birlikte yürütüyoruz. Dolayısıyla sizler burada, son 5 yılda gerçekleştirilen projelerin bazı yansımalarını göreceksiniz. Biz sivil toplumun böyle etkinliklerini özellikle havalimanlarında sergilemek istedik. Çünkü biz görüyoruz ki yine her şeye rağmen en fazla insanın olduğu yerlerden bir tanesi havalimanları. Dolayısıyla bu serginin buradan seyahat eden insanlara sivil toplumun değerini ve önemini anlatmak anlamında ilham kaynağı olmasını arz ediyoruz. 2014-2020 döneminde yaklaşık 50 projeye 6,4 milyon euro kaynak sağladık ve bu kaynaklar sivil toplumun her alanında kullanıldı" diye konuştu.

"Türkiye'de sivil toplum oldukça canlı"

Önümüzdeki hafta Türkiye'den ayrılmadan önce katıldığı halka açık son etkinlik olduğunu belirten Berger ise, "Sivil toplum örgütleri Avrupa Birliği'ne en yakın örgütler, bizim çok önem verdiğimiz örgütler. Biz özellikle sivil toplum örgütlerini desteklemeye çalışıyoruz. Türkiye'de sivil toplum oldukça canlı, milyonu aşkın üyeleri bulunuyor ve 100 binden fazla sivil toplum örgütü var, bu çerçeve içerisinde de biz farklı projeler yolu ile onları desteklemekten memnuniyet duyduk. Avrupa'da biz sivil toplum örgütlerinin günlük hayatta yaşadıkları sorunlara çözüm bulabileceklerine inanıyoruz. Aslında sorunu yaşayan kişilerin kendisi çözümü de en iyi bulabilecek kişilerdir. O sebeple sivil toplumun özellikle karar mekanizmasına katılımını destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Sergi açılışı kurdele kesimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - ANKARA

Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 16:33

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: '2014-2020 döneminde yaklaşık 50 projeye 6,4 milyon euro... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi Bolsonaro, eşinin banka hesabını soran muhabire yumruk atmak istediğini söyledi Fatih Portakal'ın yenine geçeceği konuşulan Uğur Dündar, Fox TV iddialarına noktayı koydu Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı Galatasaray'ın görüştüğü Ivan Rakitic, Sevilla'ya geri dönmek istiyor Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar Eşini aldatan ünlü boksör Andy Ruiz Jr. canlı yayında başka bir kadınla öpüştü Son Dakika: Karadeniz'de doğal gaz tespit edilmesinin ardından Erdoğan'dan yeni keşif sinyali: Müjdelerin devamı gelecek Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1443 yeni vaka tespit edildi Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm Fenerbahçe, 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Mauricio Lemos'u kadrosuna kattı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı         
18:21
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu         
17:13
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada         
16:13
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü         
16:08
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı         
16:00
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor         
15:39
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire         
15:34
Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti         
15:26
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu         
15:04
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi         
13:20
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı         
13:15
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı         
13:00
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü         
12:19
Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7 Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7         
12:15
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı         
11:38
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı         
11:35
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum         
11:34
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit         
11:30
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı         
11:29
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada         
11:26
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı         
11:24
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim         
11:20
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor         
10:52
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim 48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim         
10:19
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor         
10:16
Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu Giresun'da sele kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tok ikinci çocuğunun doğumunu bekliyordu         
10:10
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı         
09:55
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum         
09:45
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor         
09:15
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi         
09:14
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2020 22:55:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "2014-2020 döneminde yaklaşık 50 projeye 6,4 milyon euro... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei