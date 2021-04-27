Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "2021 Erasmus+ Spor Destekleri Tanıtım Toplantısı"na bisikletle gitti - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Ankara'da gerçekleştirilen "2021 Erasmus+ Spor Destekleri Tanıtım Toplantısı"na katılmak için AB Başkanlığındaki ofisine bisiklet kullanarak gitti.

Kaymakcı, Twitter hesabından bisikletli fotoğrafını paylaşarak, AB Başkanlığındaki ofisine bisikletle gittiğini belirtti.

Türkiye Ulusal Ajansı, AB Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde çevrim içi gerçekleştirilen "2021 Erasmus+ Spor Destekleri Tanıtım Toplantısı"na katıldığını aktaran Kaymakcı, toplantıda Erasmus+ spor hibeleri ve iyi proje uygulamaları hakkında bilgi paylaştıklarını kaydetti.

Kaymakcı, "Spor kuruluşlarımızı bu desteklerden yararlanmaya davet ediyoruz. Spor hayattır. Erasmus+ sporu destekler." mesajını paylaştı.