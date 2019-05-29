Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "(AB'nin Türkiye raporu) Metinde FETÖ terör örgütünden sivil...
1 saat önce
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "(AB'nin Türkiye raporu) Metinde FETÖ terör örgütünden sivil toplum örgütüymüş gibi 'Gülen hareketi' şeklinde bahsedilmesi kabul edilemez"
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "(AB'nin Türkiye raporu) Metinde FETÖ terör örgütünden sivil toplum örgütüymüş gibi 'Gülen hareketi' şeklinde bahsedilmesi kabul edilemez"
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:37 Kaynak: AA
Türkiye'den AB raporuna sert tepki: Kabul edilemez
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