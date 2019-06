Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı: AB'ye üyelik egemenliğimizi güçlendirir

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği AB ) Başkanı Faruk Kaymakçı , egemenliklerin paylaşıldığı bir dünyada yaşadıklarını belirterek, "Dolayısıyla AB'ye üyelik egemenliği kaybettirmez tam aksine egemenliğimizi güçlendirir" dedi. Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin ( ANSİAD ) ev sahipliğinde, AB tarafından finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde hayata geçirilen 'Girişimciliğin Ortak Dili' projesinin tanıtım toplantısı Akra Otel'de düzenlendi. Toplantının konuğu, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı oldu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, ekonomi alanındaki derneklerin yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve dernek üyelerinin katıldığı toplantıda Kaymakçı, AB'ye yönelik 9 anket sorusu yönelterek katılımcıları sunumuna dahil etti. Yanıtlara göre sunumunu sürdüren Kaymakçı, Girişimciliğin Ortak Dili projesinin 222 bin 174 Euro'luk bütçesi ile Türkiye 'de bu alanda gerçekleştirilecek 40 proje arasında en yüksek bütçelisi olma özelliğini taşıdığını kaydetti. AB katılım öncesi fonlar kapsamında Antalya'da şu ana kadar bin 40 proje gerçekleştiğini dile getiren Kaymakçı, proje bedellerinin 56,3 milyon Euro olduğunu söyledi.AB'YE ÜYELİK EGEMENLİĞİ GÜÇLENDİRİRAB'ye yönelik bilgiler paylaşan Faruk Kaymakçı, İngiltere 'nin AB üyeliğiyle egemenliği kaybedeceği düşüncesiyle AB'den çıkmaya karar verdiğini kaydetti. Kaymakçı, "Egemenliklerini Brüksel 'den Londra 'ya geri almak için ama iki yıldır çıkamıyorlar. Artık egemenliklerin paylaşıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Cep telefonları, bindiğiniz arabalar, yediğiniz yemek küresel bir karışımdan oluşuyor. Dolayısıyla AB'ye üyelik egemenliği kaybettirmez tam aksine egemenliğimizi güçlendirir. İhraç edeceğiz, üreteceğiniz. Her mal, AB'nin belirlediği kurallara ve standartlara uygun olmak zorunda. Siz o kuralların oluşumuna, yapılışına üye ülke olarak katıda bulunamıyorsanız hiçbir şey yapamazsınız. Birleşik Krallık bunu denedi ama şu anda hala AB'den çıkabilmiş değil. AB, egemenliklerini paylaştıkları kendi rızasıyla katıldıkları bir yapı" diye konuştu.ÜYE OLDUĞUNDA BÜYÜK ÜLKELERLE AYNI YETKİDE OLACAKTürkiye'de demokratik standartlarla ilgili önyargı olduğunu belirten Kaymakçı, bunun 2015'ten sonra yaşanan travmanın sonuçları olduğunu aktardı. Faruk Kaymakçı, "Bizim bir an öce hain darbe girişimini geride bırakıp, Türkiye'yi tekrar 1999'dan, hatta 2005'e kadar getirdiğimiz noktada, yani demokrasisi, insan haklarıyla herkesin model aldığı bir ülke haline gelmemiz önemli. Türkiye bugün AB'ye üye olduğunda Almanya Fransa , Birleşik Krallık ve İtalya ile aynı yetkiye sahip olacak" dedi.'TARIMI MODERNLEŞTİRMEMİZ LAZIM'Türkiye'nin NATO'nun da Avrupa Konseyi 'nin de üyesi olduğunu hatırlatan Kaymakçı, şöyle devam etti:"Biz büyüklüğümüzü bir değer haline getirirsek bu meseleden kurtuluruz. Milli gelir düzeyimiz çok kötü değil ama buradaki sorun tarım ve bölgesel farklılıklar. Bizim istihdamımızın yüzde 20-25 civarı hala tarım sektöründe. Bölgesel gelir farklılıkları AB ortalamasının çok üzerinde. Bu şu anlama geliyor; AB'nin bütçesi 160 milyar Euro.. Bunun 60 milyar Euro'su üye ülkelerin tarımına veya bölgesel farklılıklarına gidiyor. Bugün Türkiye, AB üyesi olursa AB bütçesinden Türkiye'ye yaklaşık 15-17 milyar Euro verilmesi gerekiyor ve bunu kimse vermek istemiyor. Bizim bir an önce tarımımızı modernleştirip, istihdamı daha çok hizmetlere, ticarete kaydırıp, bu dengesizliği ortadan kaldırmamız gerekiyor."ANSİAD BAŞKANI AKINCI DA KONUŞTUANSİAD Başkanı Akın Akıncı da Girişimciliğin Orta Dili Projesi'nin 1 Nisan 'da başladığını ve 15 ay boyunca devam edeceğini söyledi. Akıncı, ANSİAD'ın bu ortaklık ile Türk ve Avrupalı STK 'lar arasında genç girişimciliği destekleme konusunda da bilgi paylaşımlarını sağlayıp karşılıklı ortak bir anlayışı geliştirme misyonunu da üstlendiğini kaydetti.Akıncı, "Proje kapsamında, genç girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek, gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı koymak gibi temel hedeflerimiz vardır. Bu temel hedeflere doğru ilerlerken de sivil toplum, kamu ve özel sektör arasında sürdürülebilir ve güçlü iş birlikleri kurarak gençlerin kariyer gelişiminin ve girişimcilik becerilerinin nasıl destekleneceğine ilişkin ortak bir anlayış ve yaklaşımı geliştirmek ana prensibimiz olacaktır" diye konuştu.Gece, düzenlenen konserin ardından sona erdi.

