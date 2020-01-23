Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, AP Türkiye Raportörü Amor ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Amor ile bir araya geldi.

Kaymakcı, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, AB Başkanlığında gerçekleştirilen görüşmenin "verimli" geçtiğini belirterek, "Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutlarını konuştuk. AP'nin 2004'te olduğu gibi Türkiye'nin AB sürecini ilerletmede önemli rol oynayabileceği konusunda mutabıkız." ifadelerini kullandı.