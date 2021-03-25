Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan girişimcilere "Yeşil Mutabakat" önerisi Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan girişimcilere "Yeşil Mutabakat" önerisi Açıklaması

25.03.2021 11:49
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan girişimcilere

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, LEADER Yaklaşımı çerçevesinde proje üretecek girişimcilere ve yerel yöneticilere AB tarafından kabul edilen Yeşil Mutabakatı dikkate almalarını önererek, "Yeşil üretim, dijital tarımı, sürdürülebilir...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, LEADER Yaklaşımı çerçevesinde proje üretecek girişimcilere ve yerel yöneticilere AB tarafından kabul edilen Yeşil Mutabakatı dikkate almalarını önererek, "Yeşil üretim, dijital tarımı, sürdürülebilir tarım konularına ağırlık verirlerse projeleri daha fazla ve daha hızlı destek alacaktır." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla LEADER Projesi kapsamında 15 il için "Yerel Eylem Gruplarının (YEG) Kurulmasına Yönelik Lansman Toplantısı" çevrim içi gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerinde tarım, kırsal kalkınma ve bölgesel gelir farklılıklarının önemli alanlardan olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu alanda aday ülke olarak AB ortalamalarına yaklaşması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin katılım öncesi mali yardım fonlarından yararlandığını dile getiren Kaymakcı, bu kapsamda bugüne kadar AB Kırsal Kalkınma Programı'ndan (IPARD) 1,8 milyar avro fon kullanıldığını anlattı.

Bu kaynakların çiftçilerin daha verimli ve AB standartlarında üretim yapmasına yardımcı olduğunu bildiren Kaymakcı, "YEG'ler, Türkiye'nin kalkınmasını yerinden ve yerelden sağlayacak. Onlarla, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kamu bir araya gelince en başarılı projeleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. Biz, 7 aday ülke arasında LEADER Programı'nı ilk başlatan ve uygulayan tek ülkeyiz. Bu anlamda gurur duyuyoruz. Bu diğer aday ülkeler için model oldu." diye konuştu.

Kaymakcı, 15 yeni ilin dahil olmasıyla, söz konusu programın yürütüldüğü il sayısının 27'ye çıkacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi AB bir Yeşil Mutabakat kabul etti. Bu Yeşil Mutabakat sadece çevrenin korunması değil, yeşil üretim, yeşil tüketim, sürdürülebilir kalkınma demek. Bunu yaparken de dijitalleşme de bu işin içinde. Girişimcilerimize, proje yapacak yerel yöneticilere önerimiz, projelerinde Yeşil Mutabakatı dikkate alırlarsa, yeşil üretimi, dijital tarımı, yeşil, sürdürülebilir tarım konularına ağırlık verirlerse projeleri daha fazla ve daha hızlı destek alacaktır."

"Türkiye'de önemli gelişmeler görülecek"

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzinidou da kırsal bölgelerin yaşamak ve çalışmak için cazip yerler olmaya devam etmesinin sağlanması gerektiğini belirterek, her bölgenin kaynakları, yapısı ve insanlarına uygun çözümler geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Pertzinidou, LEADER Yaklaşımı'nda yerel makamlar, sivil toplum ve üreticinin birlikte çalıştığını ve kırsaldaki insanların yaşamlarında büyük farklar yarattığını anlatarak, "Leader Yaklaşımı ile Türkiye'de önemli gelişmeler göreceğimize inanıyorum." dedi.

IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Osman Yıldız da Türkiye'nin, gelişmiş ülkelerle eş zamanlı olarak kırsal kalkınma politikalarını oluşturup başarılı şekilde uyguladığını bildirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kırsal alanın sorunlarının çözmede önemli araç olan LEADER Yaklaşımı, yerel ortaklarla belirlenen stratejiler ve yerel ihtiyaçlar için hazırlanan projelerle kırsal problemlerin üstesinden gelmeye çalışan bir yöntemdir. Bu yaklaşımla 12 IPARD ilinde 50 YEG kuruldu. Şimdi de 15 IPARD ilinde yeni YEG'ler kurulması hedefleniyor. Valilikler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, üretici örgütleri ve yerel halk proje içinde yer alıyor."

Avrupa Birliği, Faruk Kaymakcı, Büyükelçi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan girişimcilere 'Yeşil Mutabakat' önerisi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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