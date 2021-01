Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan Türkiye - Yunanistan ilişkileri yorumu - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan Türkiye - Yunanistan ilişkileri yorumu

ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı: " Türkiye-Yunanistan arasında esasında iki komşuya uygun olan sağlıklı ilişkiye dayanan bir yeni dönem başlatılabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız da defalarca söyledi, bizim kimsenin hakkında veya çıkarında gözümüz yok ama kendi haklarımızı çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz. Umarız Yunanistan ile her alanda ilişkilerimiz olumlu ilerler" dedi.

Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından yürütülen "Covid-19 ile Mücadelede Ulusal Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi" açılışı törenin ardından Bakan Yardımcısı Kaymakcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

B akan Yardımcısı Kaymakcı AB ile nasıl bir yol haritasının izleneceği sorusunu cevaplayarak şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği Aralık 2020 zirvesinde esasen Türkiye ile olumlu bir gündem oluşturulması önerisinde bulundu. Biz Türkiye olarak her zaman AB ile olumlu bir gündemi izlemek istiyoruz. Ancak maalesef Türkiye'nin AB üyelik süreci başından itibaren çeşitli engellemelere ve yaptırımları tabi oldu. Bu sorun aslında Türkiye - AB ilişkilerini bir anlamda 2020'deki gerginliklere getirdi. Bizim her zaman söylediğimiz şudur. Türkiye ile AB arasında ve diğer AB ülkeleri arasında iş birliğinin ve sağlıklı ilişkinin yolu olumlu gündemdir. Hem Türkiye'nin hem diğer AB ülkelerinin birbirine ihtiyacı söz konusu ve birbirlerine vereceği destekler önemli destekler. Önümüzdeki dönemde belki de 4 kanalda ilişkilerin gelişmesini biz samimiyetle arzu ediyoruz. Bunun 1. kanalı Türkiye - Yunanistan istikşaf görüşmeleri. Bu görüşmeler bildiğiniz gibi dün başladı. Umarız samimiyetle ve anlamlı görüşmeler olur. Türkiye - Yunanistan arasında esasında iki komşuya uygun olan sağlıklı ilişkiye dayanan bir yeni dönem başlatılabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız da defalarca söyledi, bizim kimsenin hakkında veya çıkarında gözümüz yok ama kendi haklarımızı çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz. Umarız Yunanistan ile her alanda ilişkilerimiz olumlu ilerler. "

"Aslında Türkiye'nin Fransa ile yaptığı tek şey Fransa'dan gelen bizi üzen Türk toplumunu Müslüman toplumu üzen bazı açıklamalara cevap şeklindeydi"

Türkiye ile Fransa arasındaki gerginliklerin Fransa'dan gelen Türk ve Müslüman toplumu üzen açıklamalara cevabından olduğunu hatırlatan Kaymakcı,"2. alan bildiğiniz gibi sayın Dışişleri Bakanımızın önerisi üzerine 5+ birleşmiş milletler toplantısı Kıbrıs ile ilgili olarak. Bu konuda da biz hazırız. Ümit ediyoruz ki bu toplantıda hidrokarbon konusu gelir paylaşımı konusu gelecekteki ilişkilerin tartışılacağı anlamlı bir ilişki olur. Yeni parametrelerle birlikte Kıbrıs sorununun çözümü konusunda önemli gelişmeler kaydedilebilir. 3. alan özellikle Fransa ile 2020 yılında bazı gerginlikler yaşandı. Aslında Türkiye'nin Fransa ile yaptığı tek şey Fransa'dan gelen bizi üzen Türk toplumunu Müslüman toplumu üzen bazı açıklamalara cevap şeklindeydi. Türkiye asla suçlayan taraf olmadı sadece yapılan haksız suçlamalara cevap verdi. Ama önümüzdeki dönemde Fransa ile olumlu bir yol haritası çizdik. Bu yol haritası birbirimizle daha fazla istişareyi gerektiriyor. Çatışma ve istişare görülen konularda daha fazla iş birliği yapılması, daha fazla istişare yapılmasını gerektiriyor. Fiilen aslında bu yapılmaya başlandı. Umarız bu süreç olumlu bir şekilde devam eder. Tabii Türkiye özellikle 2016 hain FETÖ darbe girişiminden sonra güvenlik odaklı bir politika izlemek zorunda kaldı. Ama bu özgürlüklerden, reformlardan vazgeçtiği anlamına hiçbir zaman gelmedi" dedi.

"Biz Türkiye olarak gerekli adımları atmaya hazırız. Komşularımızın ve Avrupa Birliği'nin de vizyoner düşünmesi ve Türkiye'nin bu adımlarına olumlu cevap vermesi önemli"

Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ekonomide, adalette ve demokrasideki reform çalışmalarının vatandaşlar için önemli olduğuna değindi. Kaymakcu"4. kanal olarak da gerek AB Başkanlığının Türk kurumlarımızla hazırladığı Avrupa Birliğine katılım için ulusal eylem planının uygulanmaya başlanması, gerekse Adalet Bakanlığımızın son aşamaya getirdiği Avrupa İnsan Hakları Eylem Planının uygulamaya konması, gerekse de yargı reformu stratejisi bunun uygulama paketlerinin uygulamaya konması, sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği ekonomide, adalette ve demokrasideki reform çalışmalarıyla biz hem öncelikle kendi vatandaşlarımız için gerekli adımları atmayı öngörüyoruz. Bu adımların Avrupa Birliği üyelik sürecimizi de canlandıracağına ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Biz Türkiye olarak gerekli adımları atmaya hazırız. Komşularımızın ve Avrupa Birliği'nin de vizyoner düşünmesi ve Türkiye'nin bu adımlarına olumlu cevap vermesi önemli. Çünkü olumlu gündem herkesin yararına olacaktır" diye konuştu.