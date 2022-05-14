Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Uğurlama Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Uğurlama Töreni'nde konuştu Açıklaması

14.05.2022 21:28
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Uğurlama Töreni'nde konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi hakkında, "Bu ralliyle insanlar, toplumlar, şehirler ve kulüpler arasında köprüler kurmak istiyoruz.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi hakkında, "Bu ralliyle insanlar, toplumlar, şehirler ve kulüpler arasında köprüler kurmak istiyoruz." dedi.

Kaymakcı, 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamaları kapsamında Ankara'da 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen "12. Avrupa Günü Kupası Koşusu" ile "16. Europa-Orient/ Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Uğurlama Töreni"ne katıldı.

Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile temsili olarak araçlardan birine binerek turladı.

Ardından açıklama yapan Kaymakcı, bu yıl 16'ncı kez destekledikleri rallinin Tübingen'den başlayıp, Ürdün'de sona ereceğini belirterek "Bu ralliyle insanlar, toplumlar, şehirler ve kulüpler arasında köprüler kurmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaymakcı, "Bu ralli bir hız yarışı değil, bir dostluk yarışı. Aslında bizim amacımız, diğer Avrupa ülkelerinden gelen yarışçıların Anadolu'yu yani Avrupa'nın beşiğini keşfetmeleri. Biz onların sadece turistik şehirlere gitmesini değil, Anadolu'da köylere gitmesini istiyoruz. Türk köylüsüyle, Türk insanlarıyla tanışmasını istiyoruz. Türk yemeklerini tatmasını istiyoruz. Bu dostluk rallisi gerçekten Türkiye'yle diğer Avrupa ülkeleri arasında dostluğa katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Rallide 40 araç, 11 ülkeden takım ve 80 yarışçı var

Yarışmaya katılan birçok kişinin ülkesine döndükten sonra Türkiye'nin Avrupa'daki büyükelçisi konumuna geldiğini söyleyen Kaymakcı şöyle devam etti:

"Bu sene ralliye 40 araç katıldı. 11 ülkeden takım var. 80 yarışçı var. Bu hız yarışı olmadığı için bazı yarışçılar daha önceden ayrılmış durumda. Toplu bir başlangıç yapacaktık ama, şu anda Anadolu'yu keşfediyorlar buradan Nevşehir'e gidiyorlar. Daha sonra Mersin'e devam edecekler."

Rallinin dostluk dolu bir ralli olmasını dileyen Kaymakcı, "Umarız 9 Mayıs Avrupa Günü, kıtamızdaki savaşın bir an önce savaşın sona ermesine vesile olur. Umarız bu ralli gibi Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci de mutlaka başarıyla sonuçlanmalı. Türkiye bu konudaki kararlı çalışmasını da sürdürecek. Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye Türkiye'yi de Avrupa Birliği'ne anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut da rallinin insanları birbirine yakınlaştırmaya yardımcı olacağını, köprüler kuracağını ve barış için bir mesaj olacağı vurguladı.

Meyer-Landrut, herkesin Avrupa Günü'nü kutladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Uğurlama Töreni'nde konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Uğurlama Töreni'nde konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Uğurlama Töreni'nde konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Uğurlama Töreni'nde konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Uğurlama Töreni'nde konuştu Açıklaması

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Avrupa Birliği, Avrupa Günü, Büyükelçi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Uğurlama Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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