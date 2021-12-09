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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Erasmus ile Türkiye'den Avrupa ülkelerine 550-600 bin, Avrupa'dan da 275 bine kadar Türkiye'ye gelen insanlar... - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Erasmus ile Türkiye'den Avrupa ülkelerine 550-600 bin, Avrupa'dan da 275 bine kadar Türkiye'ye gelen insanlar...

09.12.2021 14:07

- Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Erasmus ile Türkiye'den Avrupa ülkelerine 550-600 bin, Avrupa'dan da 275 bine kadar Türkiye'ye gelen insanlar var" Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, "Erasmus, bugüne kadar 850 bin insanın yaşamına dokunmuş bir program.

- Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Erasmus ile Türkiye'den Avrupa ülkelerine 550-600 bin, Avrupa'dan da 275 bine kadar Türkiye'ye gelen insanlar var"

ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, "Erasmus, bugüne kadar 850 bin insanın yaşamına dokunmuş bir program. 550-600 bin civarında Türkiye'den diğer Avrupa ülkelerine giden insanımız var ama bunun yanı sıra 275 bine kadar diğer Avrupa ülkelerinden de Türkiye'ye gelen insanlar var" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 2021-2027 Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programları'nın Ankara'da bir otelde düzenlenen açılış programına katıldı. Türkiye Ulusal Ajansı, Erasmus+ Programı ve Avrupa Dayanışma Programı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı da konuştu. Erasmus+ kapsamında Türkiye ve AB ülkelerinde eğitim görmüş gençler de katılarak, edindikleri deneyimleri ve Erasmus+ Programı'nın bundan sonraki uygulamalarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakcı, "Türkiye 2004 yılında Avrupa Birliği'nin bu tür programlarına katılmaya başladı ve bugün bir aday ülke olarak bu programlardan belki de en etkili şekilde yararlanan ülke konumunda. Erasmus belki de Avrupa kıtasında barışa, istikrara, ön yargıların aşılmasına, duvarların kırılmasına, başka kültürlerin keşfedilmesine katkıda bulunan bir program. Ama Türk gençleri, çırakları, kalfaları, engellileri, sporcuları için daha da anlamlı. Maalesef Türkiye bugün Avrupa coğrafyasında vatandaşlarının hala bizi almak zorunda olduğu bir ülke konumunda. Umarız vize serbestisinde son adımları tamamlarız ve bir an önce vize kalkar. Ama bir Türk genci için Erasmus aynı zamanda vize alarak başka bir Avrupa ülkesini, başka bir kültürü keşfetme imkanı da sunuyor. Onun için oldukça değerli bir program" diye konuştu.

"Erasmus, bugüne kadar 850 bin insanın yaşamına dokunmuş bir program"

Erasmus programıyla Türkiye'den Avrupa'ya 550-600 bin civarında insan gittiğini belirten Kaymakcı, "Erasmus, bugüne kadar 850 bin insanın yaşamına dokunmuş bir program. 550-600 bin civarında Türkiye'den diğer Avrupa ülkelerine giden insanımız var ama bunun yanı sıra 275 bine kadar diğer Avrupa ülkelerinden de Türkiye'ye gelen insanlar var. Etkileşim, diğer kültürleri anlama bakımından çok önemli bir program. Türkiye gerçekten tüm kurumlarıyla, tüm STK'larıyla, spor dernekleriyle, federasyonlarıyla Erasmus'u en etkili şekilde kullanma konusunda kararlı" ifadelerini kullandı.

"Bizim tabi Avrupa Birliği tarafından en büyük beklentimiz Erasmusluların önünü açması"

Erasmusluların önünün açılmasının Avrupa Birliği'nden en büyük beklenti olduğunu söyleyen Kaymakcı, vize konusunda sorun yaşanmaması isteğini de dile getirerek, "Vize konusunda sorun yaşanmaması lazım. Sonuçta Erasmus'a yapılan, tür gençlerine, öğretmenlerine, öğrencilerine, çıraklarına, kalfalarına, sporcularına yapılan yatırım aynı zamanda daha sağlıklı bir Avrupa'nın, daha huzur, daha barış içerisinde yaşayan, daha yeşil ve daha dijital, daha kapsayıcı bir Avrupa'ya yapılmış bir yatırım. En donanımlı insanlar Erasmuslular. Çünkü Erasmus sayesinde onlar hem geziyor hem eğitim alıyor hem okuyor. Bana göre hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın en donanımlı insanları Erasmus kuşağı olacak. Onun için biz de bu programı desteklemeye devam edeceğiz. Rakamlarımız gerçekten etkileyici rakamlar. 33 ülke içerisinde en fazla başvuru alan ülke biziz. En fazla projeye destek olmaya çalışan ülke de biziz. Umarız önümüzdeki dönemde hem AB kaynaklarının artması ile hem Türkiye'nin ulusal katkılarıyla çok daha fazla insanımızı Erasmus'tan yararlandırmayı zorlayacağız" sözlerine yer verdi.

Kaymakcı, cümlelerini şöyle sonlandırdı:

"Biz tüm Erasmuslu öğrencilerimizin her zaman yanında olacağız. Aynı zamanda biz Erasmuslu öğrencilerimizi veya Erasmus yararlanıcılarımızı Türkiyeli Erasmusluları aynı zamanda Türkiye'nin elçileri olarak görüyoruz. Onları desteklemeye devam edeceğiz. Umarız 2021-2027 döneminde de bu Erasmuslularımıza daha geniş alanlar, daha geniş programlar sunacağız.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Erasmus ile Türkiye'den Avrupa ülkelerine 550-600 bin, Avrupa'dan da 275 bine kadar Türkiye'ye gelen insanlar...
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Erasmus ile Türkiye'den Avrupa ülkelerine 550-600 bin, Avrupa'dan da 275 bine kadar Türkiye'ye gelen insanlar...
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Erasmus ile Türkiye'den Avrupa ülkelerine 550-600 bin, Avrupa'dan da 275 bine kadar Türkiye'ye gelen insanlar...
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Erasmus ile Türkiye'den Avrupa ülkelerine 550-600 bin, Avrupa'dan da 275 bine kadar Türkiye'ye gelen insanlar...

Togo Cumhuriyeti, Faruk Kaymakcı, Türkiye, Erasmus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Erasmus ile Türkiye'den Avrupa ülkelerine 550-600 bin, Avrupa'dan da 275 bine kadar Türkiye'ye gelen insanlar... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Erasmus ile Türkiye'den Avrupa ülkelerine 550-600 bin, Avrupa'dan da 275 bine kadar Türkiye'ye gelen insanlar... - Son Dakika
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