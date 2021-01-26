Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Hem Türkiye'nin hem AB ülkelerinin birbirine ihtiyacı söz konusu" - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Hem Türkiye'nin hem AB ülkelerinin birbirine ihtiyacı söz konusu"

26.01.2021 15:07
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı:

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye ile AB ve Avrupa ülkeleri arasında iş birliğinin yolunun olumlu gündemden geçtiğini belirterek, "Çünkü hem Türkiye'nin hem AB ülkelerinin birbirine ihtiyacı söz konusu ve birbirlerine vereceği...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye ile AB ve Avrupa ülkeleri arasında iş birliğinin yolunun olumlu gündemden geçtiğini belirterek, "Çünkü hem Türkiye'nin hem AB ülkelerinin birbirine ihtiyacı söz konusu ve birbirlerine vereceği destekler önemli destekler." dedi.

Kaymakcı ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Ankara'da düzenlenen "Kovid-19 ile Mücadelede Ulusal Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

AB'nin aralık ayındaki zirvesinde Türkiye ile olumlu gündem oluşturma önerisinde bulunduğunu ifade eden Kaymakcı, "Biz Türkiye olarak her zaman AB ile olumlu bir gündemi izlemek istiyoruz ancak maalesef Türkiye AB üyelik süreci başından itibaren çeşitli engelleme ve yaptırımlara tabi oldu ve bu sorun aslında Türkiye-AB ilişkilerini bir anlamda 2020'deki gerginliklere getirdi." diye konuştu.

Kaymakcı, Türkiye ile AB ve Avrupa ülkeleri arasında iş birliğinin yolunun olumlu gündemden geçtiğini vurgulayarak, "Çünkü hem Türkiye'nin hem AB ülkelerinin birbirine ihtiyacı söz konusu ve birbirlerine vereceği destekler önemli destekler." ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemde 4 kanalda ilişkilerin gelişmesini arzu ettiklerini dile getiren Kaymakcı, bunların Yunanistan'la istikşafi görüşmeler, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda 5+1 Birleşmiş Milletler toplantısı, Fransa ile yaşanan gerginliklerin çözümü ve Türkiye'de ekonomi, adalet ve demokratik alanlarda başlatılan reform çalışmaları olduğunu kaydetti.

AB'den Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelere destek

Meyer-Landrut da AB ile Türkiye arasındaki pozitif gündem arayışının taraflar için yeni bir pencere açtığını ancak tarafların farklı beklentileri olduğunu söyledi.

Bu beklentilerin bir yerde buluşması ve çözülmesi gerektiğini ifade eden Meyer-Landrut, AB'nin beklentisinin Doğu Akdeniz'de gerilimin düşürülmesi ve Yunanistan-Türkiye istikşafi görüşmelerinin devam etmesi olduğunu vurguladı.

Meyer-Landrut, AB Konsey ve Komisyon başkanlarının Türkiye'ye gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin önemli bir gelişme olduğunu aktardı.

İstikşafi görüşmelere de değinen Meyer-Landrut, "İçeriğe ilişkin açıklama yapmayacağım, bu iki tarafı ilgilendiren bir konudur ancak biz bu toplantı gerçekleştiği için memnunuz. Sorunların çözümlerinin komşular arasında bulunması gerek. Görüşmelerin 4,5 yıl sonra yeniden başlaması çok önemli. Umarız pozitif gelişmelerle yakın zamanda çözülür." şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği, Faruk Kaymakcı, Büyükelçi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Hem Türkiye'nin hem AB ülkelerinin birbirine ihtiyacı söz konusu' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk etapta 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim İstanbul'da kar yağışı yarın öğleden sonra etkili olacak! İşte beyaz örtü yapacağı ilçeler İkinci el araç satışları salgınla son 5 yılın zirvesine çıktı Son Dakika! Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi hava savunma sistemleri sayesinde engellendi Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldüren zanlının ilk sözleri: Klozette uyuşturucu maddeleri gördüm Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu
Mesut Özil'in imza törenine 132 basın mensubu akreditasyon başvurusu yaptı Mesut Özil'in imza törenine 132 basın mensubu akreditasyon başvurusu yaptı         
15:15
TikTok fenomeni genç, takipçilerini dumura uğrattı: 27 annem, 149 kardeşim var TikTok fenomeni genç, takipçilerini dumura uğrattı: 27 annem, 149 kardeşim var         
15:05
Son Dakika! İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti Son Dakika! İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti         
14:54
İran, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi İran, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi         
14:36
İki buçuk aylık bebeğini yastıkla boğan anneye müebbet hapis cezası verildi İki buçuk aylık bebeğini yastıkla boğan anneye müebbet hapis cezası verildi         
14:19
"Umarım ölene dek ülkeyi yönetir" diyen Sumudica'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Tanışmak çok istedim ama olmadı         
13:43
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların istisnalar hariç İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların istisnalar hariç "ikamet izin başvuruları" sınırlandırıldı         
12:41
CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı         
11:56
Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı         
11:38
"O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı         
11:26
Instagram'ın açığını bulan lise öğrencilerine şaka gibi ödül Instagram'ın açığını bulan lise öğrencilerine şaka gibi ödül         
11:24
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu         
10:45
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 15:22:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Hem Türkiye'nin hem AB ülkelerinin birbirine ihtiyacı söz konusu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei