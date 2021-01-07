Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı" tanıtım programında konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın üçüncü dönemine (IPA III) çok güçlü bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "2021 ve 2022 için Türkiye yaklaşık 3 milyar avroluk bir bütçeyi hedefledi." dedi.

Kaymakcı, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı tanıtım programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Katılım Öncesi Yardım Aracı II döneminde yaklaşık 3,2 milyar avroluk bir fon kullandığını ve bunun yaklaşık yüzde 25'inin tarım ve kırsal kalkınmaya ayrıldığını söyledi.

Fonun başarılı bir şekilde kullanımı konusunda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunu (TKDK) ve 42 ildeki koordinatörlükleri tebrik eden Kaymakcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine rağmen geçen yıl söz konusu fonla başarılı projeler gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Kaymakcı, AB'de yeni 7 yıllık bir dönemin başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"2021-2027, IPA 3 ve IPARD 3 dönemi olacak. Biz IPA 3 dönemine şimdiden çok güçlü bir şekilde hazırlandık. 2021 ve 2022 için Türkiye yaklaşık 3 milyar avroluk bir bütçeyi hedefledi. Buna bir de IPARD boyutunu eklersek, bizim bu 2 yıllık dönemdeki hedefimiz 4-4,5 milyar avroluk bir fon. Türkiye, gerçekten 'AB'ye en uzun aday' sıfatıyla çok iyi altyapıya sahip deneyimli bir ülke konumunda. Yetkili insan gücü ve kurumlarıyla bu fonları en iyi şekilde kullanabilecek bir ülke. "

"Geçen yıl 4 bin 161 projeyle destek tutarı 2 milyar lira olan sözleşme imzalandı"

TKDK Başkan Vekili Muhammed Adak da IPARD programı kapsamında bugüne kadar tarım ve gıda sektörleriyle kırsal alanlardaki ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik toplam yatırım tutarları 14,3 milyar lira olan 18 bin 448 proje sahibiyle hibe sözleşmesi imzaladıklarını söyledi.

Söz konusu projelere 5,1 milyar lira hibe desteği ödediklerini aktaran Adak, böylece tarım sektörüne ve kırsal alanlara 11 milyar liralık yatırımla 70 bin kişiye istihdam imkanı sağladıklarının altını çizdi.

Adak, geçen yılki çalışmalara da değinerek, şunları kaydetti:

"2020 yılında desteklediğimiz tüm sektörlerden 4 bin 161 projeyle destek tutarı 2 milyar lira olan sözleşme imzalanmış ve toplam değeri 4 milyar lira olan yatırımların başlatılması sağlanmıştır. 2020'de pandemiye rağmen IPARD sayesinde hayvancılık sektöründe yatırım tutarı 507 milyon lira olan 252 proje ile gıda işleme ve pazarlama sektöründe yatırım tutarı 1 milyar lira olan 314 proje ve kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik sektörlerde de yatırım tutarı 2,4 milyar lira olan 3 bin 535 projeyle sözleşme imzalanarak yatırımlara başlanmıştır.

Ayrıca, 2020 yılı içerisinde yatırımları tamamlanan 2 bin 596 projeye 958 milyon lira tutarında ödeme yapılarak, yatırımların faaliyete geçmesi sağlanmıştır."

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Eleftheria Pertzınıdou de IPARD-II 10. başvuru çağrısının toplam bütçesinin 125 milyon avro olacağını belirtti.

Pertzınıdou, 2011'den bu yana AB'nin 1,4 milyar avrodan daha fazla IPARD I ve II programlara destek sağladığını kaydederek, "AB, Türkiye'de kırsal kalkınmayı desteklemeye devam edecektir." dedi.