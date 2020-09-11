ANKARA Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, işe bisikletle gitti - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, işe bisikletle gitti

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sıfır emisyona ve çoklu ulaşım modlarının kullanımına dikkat çekmek için evinden işe bisikletle gitti.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Üniversiteler Mahallesinde oturan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, '16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında sıfır emisyona ve şehir içinde toplu taşıma dahil çoklu ulaşım modlarının kullanılmasına dikkat çekmek için Mustafa Kemal Mahallesindeki AB Başkanlığı'na bisikletle gitti. Kask, eldiven ve sırt çantası takarak takım elbise ile yola çıkan Kaymakcı, 6 kilometrelik yolu yaklaşık yarım saat içinde tamamladı. Yoğun bir trafikte bisiklet kullanan Kaymakcı, dönüşlerde de el işaretiyle yol önceliği istedi. Daha sonra AB Başkanlığı önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Kaymakcı, bisikleti sadece spor için değil bir ulaştırma aracı olarak da gördüğünü ve fırsat buldukça işe gidiş gelişlerde bisiklet kullandığını söyledi. Emisyonunun azaldığı ve sıfırlanacağı daha sağlıklı bir toplum için hep beraber hareket edilmesi gerektiğini belirten Kaymakcı, "Bisiklet bu hareketin en eğlenceli araçlarından birisi. Özellikle salgın döneminde de bisiklet kullanımı bana göre daha anlamlı ve yararlı hale geldi. Benim herkesten beklentim, hareketli bir yaşam. Türkiye'de bisiklet yolları her geçen gün artıyor. Bu anlamda çaba gösteren tüm belediyelerimize, valiliklerimize teşekkür ediyorum. Umarım Türkiye'de bisiklet ve hareketlilik sevgisi artacaktır. Dünyamız giderek kirleniyor. Artık kirletmeyen, doğaya emisyon saçmayan araçları kullanmamız gerekecek. Bu anlamda da bisiklet, can kurtarıcı role sahip" dedi.