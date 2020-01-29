Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı İsviçre'de Türk STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı İsviçre'de Türk STK temsilcileriyle buluştu - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı İsviçre'de Türk STK temsilcileriyle buluştu

16 dakika önce

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı İsviçre'de Türk STK temsilcileriyle buluştu, System.String[]

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı'nın ev sahipliğindeki program, Büyükelçilik konutunda gerçekleştirildi.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, önde gelen Türk STK temsilcilerine Türkiye'nin AB ile ilişkileri ve AB üyelik sürecine ilişkin bilgi verdi.

Kaymakcı, konuşmasının ardından STK başkan ve temsilcilerinin sorularını cevapladı, sorunlarını dinledi ve onlara tavsiyelerde bulundu.

Toplantıda, Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi ve Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık da hazır bulundu.

İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:18 Kaynak: AA
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