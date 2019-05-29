Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı Jean Monnet bursiyerleriyle buluştu

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği
(AB
) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı
, Jean Monnet Burs Programı'nın önemine işaret ederek, "Biz, sizleri (bursiyerleri) Türkiye
'nin AB'ye üyelik sürecinin önünü daha da açacak, bu süreci daha da hızlandıracak kişiler olarak görmek istiyoruz." dedi.
Kaymakcı ve AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals
'ın katılımıyla 2019-2020 akademik yılı kapsamında Jean Monnet Bursu'ndan faydalanacak bursiyerlere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Faruk Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, burs programının önemini vurgulayarak, bu bursu alanların sadece AB alanında değil özel sektör ve sivil toplum kuruşlarında da görev yapabildiğini anımsattı.
Jean Monnet Bursu'nun öğrencilerin kişisel olarak güçlenmesi ve daha donanımlı hale gelmesi amacıyla verildiğini belirten Kaymakcı, bursiyerlerin alanında en iyi okullarda eğitim görmeleri tavsiyesinde bulundu.
Kaymakcı, "Biz, sizleri Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin önünü daha da açacak, bu süreci daha da hızlandıracak kişiler olarak görmek istiyoruz. Türkiye'nin AB kurumsal yapısı ve altyapısını güçlendirecek kişiler olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.
Jean Monnet Bursu kapsamında bursiyerlerin AB ülkelerinde eğitimlerine devam edebilmeleri için Schengen vizesine başvurması gerektiğini söyleyen Kaymakcı, şunları kaydetti:
"Maalesef vize sorunu hala devam ediyor. Aslında Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilmesi lazım. Bu konuda vize diyaloğu sürecimiz var. Bunda da önemli bir mesafe aldık. 72 kriterden 66'sı şu an itibarıyla yerine getirildi. Son 6 kriterdeyiz. Umarız önümüzdeki dönemde bu süreci hızlandırıp 2020 yılından itibaren vize serbestine ulaşma noktasında önemli bir noktaya gelebiliriz."
Kaymakcı, konuşmasının sonunda Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine ilişkin soruların yer aldığı anket yaptırdı.
"Jean Monnet, Türkiye'nin en prestijli burs programlarından"
AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Vinals da 1991'de başlayan burs programının Türkiye ile AB arasındaki en eski ve seçkin programlardan biri olduğunu dile getirdi.
Vinals, "Jean Monnet Burs Programı Türkiye'deki en prestijli burs programlarından biri. Bununla gurur duyuyoruz." dedi.
Jean Monnet Bursu'nun bugüne kadar 2 binden fazla kişiye çeşitli fırsatlar sunduğuna işaret eden Vinals, bu kişilerin, akademi, sivil toplum ve özel sektör gibi birçok alanda çalıştığını ifade etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun da Jean Monnet Bursu aldığını hatırlatan Vinals, bu programdan mezun olanların önemli kilit pozisyonlarda görev yaptığının altını çizdi.
Vinals, konuşmasının sonunda burs programından faydalanmaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti.