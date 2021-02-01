Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Kadir Has Üniversitesi'nin çevrim içi seminerinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Kadir Has Üniversitesi'nin çevrim içi seminerinde konuştu Açıklaması

01.02.2021 18:25
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Kadir Has Üniversitesi'nin çevrim içi seminerinde konuştu Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "(Türkiye-AB) Gümrük Birliği güncellemesinin her iki tarafın da yararına olacağına inanıyoruz.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "(Türkiye-AB) Gümrük Birliği güncellemesinin her iki tarafın da yararına olacağına inanıyoruz. Bu konuda Avrupa Birliği'nin de çalışmaları var. Gümrük Birliği güncellemesini sadece Türk özel sektörü değil aynı zamanda diğer Avrupa ülkelerinin özel sektörleri de istiyor." dedi.

Kaymakcı, Kadir Has Üniversitesince çevrim içi düzenlenen seminere "2021 Yılında Türkiye-AB İlişkileri" başlıklı konuşmasıyla katıldı.

Türkiye'nin AB üyeliği için müzakere eden aday ülke konumunda olduğunu hatırlatan Kaymakcı, üyelik müzakerelerinin siyasi engellemeler nedeniyle tıkanmış olduğunu belirtti.

Kaymakcı, "Eğer bugün aday ülkeler arasında Türkiye eşit muamele görseydi, şu anda katılım müzakerelerini tamamlamak üzere olurduk." ifadesini kullandı.

Türkiye-AB üst düzey toplantıları ve zirvelerinin 2019'a kadar yapıldığını aktaran Kaymakcı, AB'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) tutumunu benimsemesi nedeniyle bu toplantıları 2 yıldır yapamadıklarını dile getirdi.

Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerinde diyaloğun önemine vurgu yaparak, "Eğer biz birbirimizle konuşamazsak birbirimiz hakkında ve birbirimizin aleyhinde konuşmaya başlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gümrük Birliği güncellemesi

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Kaymakcı, "Gümrük Birliği güncellemesinin her iki tarafın da yararına olacağına inanıyoruz. Bu konuda Avrupa Birliği'nin de çalışmaları var. Gümrük Birliği güncellemesini sadece Türk özel sektörü değil aynı zamanda diğer Avrupa ülkelerinin özel sektörleri de istiyor. Samimi arzumuz, Gümrük Birliği güncelleme müzakerelerinin bir an önce başlatılması ve Gümrük Birliği alanının genişletilmesi." dedi.

Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerinde bir diğer alanın vize serbestisi olduğunu aktararak, bu konuda tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin üzerine düşeni yapıp sorumluluğu AB tarafına vermesi gerektiğini söyledi.

Türkiye-AB iş birliği alanlarından bir diğerinin "terörle mücadele" olduğunu kaydeden Kaymakcı, "Bu Avrupa Birliği'yle ilişkilerimizde güven eksikliğine neden olan en önemli konulardan biri. Bu alandaki iş birliğinin geliştirilmesi çok önemli." dedi.

Göç mutabakatı

Kaymakcı, 8 Mart 2016'da Türkiye-AB arasında bir göçmen mutabakatı imzalandığını ve AB'nin bu konuda 4 sözünün bulunduğunu hatırlattı.

AB'nin 6 milyar avro destek sözünü tam olarak yerine getirmediğinin altını çizen Kaymakcı, "Biz bunun hızlandırılmasını istiyoruz. Önümüzdeki dönemde artan göç dalgalarına karşı yakın iş birliği zorunlu hale geliyor." diye konuştu.

Kaymakcı, AB'nin "Gönüllü İnsani Kabul Programını" başlatması ve Suriye'nin kuzeyindeki koşulların iyileştirilmesi için Türkiye'ye destek olması gibi verdiği sözlerini de tutmadığını belirtti.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "Türkiye-AB ilişkilerinde en başarılı gördüğümüz alan mali iş birliği ve Avrupa Birliği programlarına katılımımız. Bu alanda önümüzdeki dönemde daha da gelişme görmek istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin aday ülke olarak ortalama 3,5-4 milyar avroluk bir AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonunu kullandığını hatırlatan Kaymakcı, "Biz önümüzdeki dönemde olumlu gündem kabul edildiği takdirde Türkiye'nin bu fonlardan ve programlardan daha fazla yararlanmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Olumlu gündemin sağlanabilmesi için parametreler

Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündemin sağlanabilmesi için 5 veya 6 parametrenin olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Birincisi, önümüzdeki dönem kışkırtmalardan kaçınılması lazım. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Yunanistan'ın ve özellikle Fransa'nın kışkırtmalarda bulunmaması lazım. Türkiye'nin de aynı şekilde bu perspektifi düşünerek davranması lazım. Arzumuz son 1 ayda gördüğümüz sakinleşmenin devam etmesi ve sağduyunun hakim olması. Eğer kışkırtma olursa ve Türkiye'nin haklarını ihlal etme gibi bir girişim olursa Türkiye meşru haklarını savunmaya devam edecek."

Diğer bir etkenin Türkiye'nin önerdiği "Gayriresmi 5+1 Kıbrıs toplantısı" olduğunu ifade eden Kaymakcı, "Ümit ediyoruz ki, Kıbrıs görüşmeleri belli bir ortak anlayışı sağlar ve bu da ilişkilerde normalleşmenin yolunu açar." dedi.

Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gelişme sağlanabilmesi için bir diğer etkenin ise "Doğu Akdeniz Konferansı" olduğunu vurguladı.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, ayrıca hidrokarbonun Doğu Akdeniz'de Türkiye-Yunanistan ve Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunan "barış ve istikrar" unsuru olmasını istediklerini belirtti.

Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündemin sağlanabilmesi için bir diğer parametrenin Türkiye-Yunanistan arasında 5 yıl aradan sonra başlatılan istikşafi görüşmeler olduğunu belirten Kaymakcı, "(Türkiye-Yunanistan arasında) 60'dan fazla toplantı oldu, artık bundan sonra sanıyorum bu toplantılar 'istişari' toplantılar olarak adlandırılacak. Çünkü artık yeterince keşif yaptığımıza inanıyoruz. Birbirimizi de tanıyoruz. Bundan sonra keşif odaklı ilerlememiz lazım." dedi.

Fransa ile pozitif gündem hedefi

Kaymakcı, Türkiye'nin Fransa'yla son dönemde yaşadığı bazı gerginliklere ve ardından oluşan yumuşamaya da değinerek, şöyle devam etti:

"Bizim aslında Fransa'ya karşı hiçbir düşmanca tutumumuz olmadığı gibi tamamen dostane tutumumuz var. Fransa bizim önemli müttefiklerimizden biri. Biz aslında çok daha sağlıklı ve güçlü ilişkiler istiyoruz. Şu anda Fransa'yla da bir yumuşama sağlanmış durumda. En azından suçlayıcı açıklamalar durdu. Önümüzdeki dönemde Türkiye'yle Fransa arasında anlaşmazlıklara neden olan Suriye, Libya, Güney Kafkaslar ve Fransa'daki Türk toplumu gibi konularda da istişareler yapacağız ve birbirimizi daha iyi anlamaya çalışacağız. Bu alanda pozitif gündemi sürdürebilirsek, önümüzdeki Mart'taki AB zirvesinden Türkiye-AB ilişkilerine yönelik olumlu bir karar çıkabilir."

Kaymakcı, AB ile olumlu gündemin oluşmasında Türkiye'nin yakın zamanda başlattığı reformların önemli olduğunu belirterek, bu kapsamda AB'ye katılım için 2021-2023 dönemini kapsayan Ulusal Eylem Planı çalışması yürüttüklerini ve 200 yasada değişiklik hedeflediklerini vurguladı.

Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Kadir Has Üniversitesi'nin çevrim içi seminerinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Troyes'in Türk golcüsü Umut Bozok, Lorient'e kiralandı Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı! HDP'li Hüda Kaya polislere vurdu Türkiye'nin dört gözle beklediği Kabine toplantısı başladı! Kısıtlamalar dahil masada 5 konu var Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'a geldi Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Savcının aracına not bıraktığı için gözaltına alınan komşu, 'mala zarar'dan değil 'tehdit'ten yargılanacak 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'den 15 milyon TL kazanacak İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'den 15 milyon TL kazanacak         
18:54
823 yılda bir denk gelen şubat ayı sosyal medyada gündem oldu 823 yılda bir denk gelen şubat ayı sosyal medyada gündem oldu         
17:58
Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti Gece vakti yolda gördüğü genç kızı eve bırakma bahanesiyle arabasına alıp tecavüz etti         
17:50
Bağ evinde cansız bedeni bulunan eski muhtarın 'tavuk yemi' kavgasında öldürüldüğü ortaya çıktı Bağ evinde cansız bedeni bulunan eski muhtarın 'tavuk yemi' kavgasında öldürüldüğü ortaya çıktı         
17:19
Çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı Çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı         
17:01
Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti         
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü Külliye'nin bahçesinde test etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü Külliye'nin bahçesinde test etti         
15:41
Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı         
15:34
Hatalı park eden savcının aracına not bırakınca gözaltına alınmıştı! Avukatı konuştu: Nazik bir not 'tehdit' sayıldı Hatalı park eden savcının aracına not bırakınca gözaltına alınmıştı! Avukatı konuştu: Nazik bir not 'tehdit' sayıldı         
14:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti         
14:35
Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı "Hamileyim" diye kandıran kadın mahkemede hesap verecek         
14:24
Vatandaşa döner diye tavuk derisi, kıyma, sakatat hatta tek tırnaklı hayvan eti yediriyorlar Vatandaşa döner diye tavuk derisi, kıyma, sakatat hatta tek tırnaklı hayvan eti yediriyorlar         
14:02
Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı         
13:00
"Erkeklere acıyorum" diyen Murat Övüç'ten özel hayat itirafı: Hem erkek hem kadın sevgilim var         
12:07
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 19:03:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Kadir Has Üniversitesi'nin çevrim içi seminerinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei