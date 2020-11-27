Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, KEİ 42. Dışişleri Bakanları Konseyi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, KEİ 42. Dışişleri Bakanları Konseyi'nde konuştu Açıklaması

27.11.2020 22:49
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, KEİ 42. Dışişleri Bakanları Konseyi'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Hiçbir ülke tek taraflı eylemler ve ulusal koruyucu önlemler alma yoluyla salgının üstesinden tek başına gelemez. Hepimiz güvende olana kadar, hiç birimiz güvende değiliz." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Hiçbir ülke tek taraflı eylemler ve ulusal koruyucu önlemler alma yoluyla salgının üstesinden tek başına gelemez. Hepimiz güvende olana kadar, hiç birimiz güvende değiliz." dedi.

Büyükelçi Kaymakcı, Romanya Dönem Başkanlığı çerçevesinde gerçekleştirilen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dışişleri Bakanları Konseyi 42. Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye'nin örgütün başarısına büyük önem verdiğinin altını çizen Kaymakcı, "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü aracılığıyla, genişletilmiş Karadeniz bölgesinde, bölgesel iş birliği ile kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması, Türkiye için öncelikli hedeflerden biri olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaymakcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede bölgesel iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Açıkça görüldüğü üzere, hiçbir ülke tek taraflı eylemler ve ulusal koruyucu önlemler alma yoluyla salgının üstesinden tek başına gelemez. Hepimiz güvende olana kadar, hiç birimiz güvende değiliz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 25 Eylül'de diğer üye ülkelerin ilgili bakan ve bakan yardımcıları ile salgınla mücadelede bölgesel iş birliğini güçlendirmek için gerçekleştirilen toplantıda bazı önerilerde bulunduğunu hatırlatan Kaymakcı, konseyin ilgili çalışma gruplarının bu öneriler üzerinden gerçekleştirdiği sonuç odaklı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakcı, bu sene kuruluşunun 28. yılını dolduran KEİ'nin dünyanın yeni gerçeklerine göre ayarlanarak, daha verimli ve sonuç odaklı bir yapıya kavuşturulmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Sekreterya destekli başkanlık düzenlemesinin başkanların görevlerini sorunsuz bir şekilde yürütmelerine destek sağlayacağını belirten Kaymakcı, "Şimdiki önceliğimiz, başkanlık sorunları ve salgın nedeniyle kaybettiğimiz zamanı telafi etmektir." ifadelerini kullandı.

Kaymakcı, KEİ'yi yeniden dinamik bir yapıya kavuşturmanın öneminin altını çizerek, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını vurguladı.

Örgütün genel sekreterlik seçimleri için 5 adayın olduğunu hatırlatan Kaymakcı, "Aslında aday sayısının çokluğu, üye ülkelerin bu organizasyona olan bağlılığını göstermektedir." dedi.

Kaymakcı, genel sekreter seçimleri sırasında yaşanabilecek herhangi bir siyasi kutuplaşmadan şiddetle kaçınılması gerektiğinin altını çizerek, üye ülkelerin fikir birliğine varmasını umut ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin organizasyon içindeki çalışma gruplarına dinamizm aşılanmasına büyük önem atfettiğini belirten Kaymakcı, şu ifadeleri kullandı:

"Söz verdiğimiz üzere bu hafta acil yardım, sağlık ve eczacılık, bilim ve teknolojide iş birliği konularında çalışma gruplarının ülke koordinatörü rolünü üstlenmek için gönüllü olduk. Bu durum, örgütün çalışmalarına yalnızca mali olarak değil, aynı zamanda organizasyon içinde itici güç olarak gördüğümüz çalışma gruplarının faaliyetlerine rehberlik etmek suretiyle de önemli ölçüde katkıda bulunma sözümüzün bir başka yansımasıdır."

Kaymakçı, KEİ'yi sonuç ve proje odaklı bir yapıya kavuşturmak için Proje Geliştirme Fonu'nun (PDF) temel araç olduğunu kaydederek, "Türkiye bu fona gönüllü olarak üçüncü kez katkıda buluyor. Diğer üye ülkelerin de en kısa sürede katkıda bulunmalarını bekliyoruz." dedi.

Romanya'yı başarılı dönem başkanlığından ötürü tebrik eden Kaymakcı, Arnavutluk'a da gelecek dönem başkanlığı için başarılar diledi.

Avrupa Birliği, Büyükelçi, Türkiye, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, KEİ 42. Dışişleri Bakanları Konseyi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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