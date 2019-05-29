Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Raporda Türkiye'nin AB'den uzaklaştığına dair geçersiz bazı...
1 saat önce
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Raporda Türkiye'nin AB'den uzaklaştığına dair geçersiz bazı ifadeler var. Türkiye sapasağlam yerinde duruyor"
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Raporda Türkiye'nin AB'den uzaklaştığına dair geçersiz bazı ifadeler var. Türkiye sapasağlam yerinde duruyor"
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:26 Kaynak: AA
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