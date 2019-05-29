Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Raporda Türkiye'nin AB'den uzaklaştığına dair geçersiz bazı...
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Raporda Türkiye'nin AB'den uzaklaştığına dair geçersiz bazı...

1 saat önce

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Raporda Türkiye'nin AB'den uzaklaştığına dair geçersiz bazı ifadeler var. Türkiye sapasağlam yerinde duruyor"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Raporda Türkiye'nin AB'den uzaklaştığına dair geçersiz bazı ifadeler var. Türkiye sapasağlam yerinde duruyor"
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:26 Kaynak: AA
Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel
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