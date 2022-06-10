Güçlü bir AB perspektifinin hızlı ve kapsamlı reformlara katkı sağladığını vurgulayan Kaymakcı, "Doğum yeri Selanik'te, Atamızın 1934'te kurulmasını önerdiği ve AB'ye dönüşmesini dilediği Balkan Birliği Projesi'ni hatırlattık. AB, Batı Avrupa 'dan doğdu ama Güneydoğu Avrupa dahil olmadan tamamlanmış olmayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği, Selanik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Selanik'te Balkan Birliği Projesi'ni anlattı - Son Dakika

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