Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Türkiye üyelikte kararlı" - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Türkiye üyelikte kararlı"

6 saat önce

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin AB üyeliği ve reform sürecinde kararlı olduğunu belirterek, "2020'de Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir sayfa açma fırsatımız var. Biz samimiyetle bunu istiyoruz.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin AB üyeliği ve reform sürecinde kararlı olduğunu belirterek, "2020'de Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir sayfa açma fırsatımız var. Biz samimiyetle bunu istiyoruz. Umarız AB tarafı da özellikle 2019'un ikinci yarısından itibaren ilişkilerde neden olduğu sıkışmayı, soğukluğu ortadan kaldırır."

Kaymakcı, 2019'da Türkiye-AB ilişkileri ve 2019-2024 dönemi için Türkiye'nin AB yönetiminden beklentileri konusunda medya kuruluşlarının temsilcilerine değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye üyelikte kararlı"

Kaymakcı, terörle mücadele konusunda da gerçek bir müttefiklik ve dayanışma beklediklerini, AB'nin durdurduğu üst düzey görüşmelerin devam etmesini istediklerini belirtti. Kaymakcı, şunları ifade etti:

"Bütün bunlara rağmen Türkiye tam üyelikte kararlı. Türkiye, reform sürecinde kararlı. Umarız 2020'den itibaren reform sürecimiz yeniden canlanır ve AB üyelik sürecinde ilerleriz. Türkiye'nin AB'ye üye olmama lüksü yok. Avrupa kıtasında olup Avrupa ile aynı tarihi, geleceği, kültürü, ekonomiyi, ticareti ve siyasi yapıyı paylaşıp Avrupa'nın karar alma mekanizması haline dönüşmüş AB'ye üye olmama lüksümüz yok. Aksi halde Türkiye'nin çıkarlarını korumakta zorlanırız. Bizim için bu önemli bir süreç. Türkiye gerçekten Avrupa ve ötesinde güçlü bir aktör olmak istiyorsa AB üyeliği bizim için kaçınılmaz bir nokta. Tabii bunun gereklerini de yapmamız lazım. Reform sürecini hızlandırmamız, canlandırmamız lazım. Bu reformlar bizi üyeliğe götürmeden önce Türkiye'nin yararına olan reformlar ve geçmişte olduğu gibi bunları canlandırmayı önümüzdeki aylarda ve özellikle yeni AB yönetiminin sergileyeceği yaklaşım çerçevesinde ilerletme arzusundayız."

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye üyelikte kararlı

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:07 Kaynak: AA
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