Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "(Türkiye) Bir aday ülke olarak AB üyelik sürecinde zorluklara rağmen bazı siyasi engellere rağmen karalılıkla... - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "(Türkiye) Bir aday ülke olarak AB üyelik sürecinde zorluklara rağmen bazı siyasi engellere rağmen karalılıkla...

22.02.2021 15:30
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı:

Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı tarafından, Türkiye'nin tüm bakanlıklarının ve Avrupa Birliği fonlarından faydalanan kuruluşların desteği ile Avrupa Birliği Projelerinin hayata ve insana dokunan kazanımlarını anlatan 22-26 Şubat tarihleri arasında sürecek "Ortak Geleceğimiz Dijital...

Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı tarafından, Türkiye'nin tüm bakanlıklarının ve Avrupa Birliği fonlarından faydalanan kuruluşların desteği ile Avrupa Birliği Projelerinin hayata ve insana dokunan kazanımlarını anlatan 22-26 Şubat tarihleri arasında sürecek "Ortak Geleceğimiz Dijital İletişim Kampanyası"nın başlangıç töreni düzenledi.

Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardımları (IPA I ve IPA II dönemi) kapsamında yürütülen projelerin hayata ve insana dokunan sonuçlarını anlatacak dijital iletişim kampanyası 22-26 Şubat tarihleri arasında sürecek. Bu süre boyunca Avrupa Birliği tarafından sağlanan fonlarla gerçekleştirilen projelerin gündelik hayatımıza yansımalarını anlatan kampanya videosunun yanı sıra birçok başarılı projenin yürütüldüğü 11 sektör ve Birlik Programlarını tanıtan videolar da paylaşılacak.

Türkiye, AB'ye aday ülke statüsü kazandığı 1999'dan bu yana yapısal reformlarla gelişimini sürdürürken 2002 yılından bu yana devam eden katılım süreci boyunca aldığı 9,2 milyar Avro hibeyle ortak bir geleceğe yatırım yapan yüzlerce projeyi hayata geçirdi. Kampanya, IPA III döneminin hazırlık çalışmalarının devam ettiği bu günlerde daha önce gerçekleştirilen projelerin tanıtımının yanı sıra bundan sonra da Avrupa Birliği projelerine yönelik güçlü gelecek yatırımları hedefleniyor.

"(Türkiye) Bir aday ülke olarak AB üyelik sürecinde zorluklara rağmen bazı siyasi engellere rağmen karalılıkla ilerlemeye devam ediyor"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, kampanyayı geçen hafta düzenleyeceklerini fakat Gara şehitlerinden dolayı ertelediklerini, şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Türkiye her zaman Avrupa'nın geçmişinde önemli bir yer tuttu. Coğrafyasıyla, kültürel altyapısıyla, siyasetiyle, ekonomisi ve ticaretiyle her zaman Avrupa kıtasının şekillenmesinde, gelişmesinde, zenginleşmesinde önemli bir yer tuttu. Bugün de bir aday ülke olarak AB üyelik sürecinde zorluklara rağmen bazı siyasi engellere rağmen karalılıkla ilerlemeye devam ediyor. Biliyorsunuz biz resmen aday ilan edildikten sonra Türkiye-AB katılım öncesi mali yardımlarından yani IPA fonlarından yararlanmaya başladı ve aynı zaman yine bir aday ülke olarak birçok birlik programına katıldı. 2014-2020 döneminde 8 birlik programı ve ajansına katılıyoruz. 2021-2027 döneminde muhtemelen daha fazla programa katılacağız. Çünkü Avrupa'nın değerlerinin bir NATO üyesi olarak aynı zamanda bir Avrupa Konseyi kurucu üyesi olarak bizler birlikte oluşturduk" diye konuştu.

"IPA fonları, çiftçisinden, sivil toplum kuruluşuna çırağında kalfasına, öğrencisinden aktivistine, çevrecisinden sanayicisine herkese ulaştı"

Avrupa konseyinde bir dönem vizenin kaldırılmasını öne süren ilk ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Kaymakcı, "Biz Avrupa değerlerinin oluşumu ve gelişimine yine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Katılım öncesi IPA fonları Türkiye de her kesime, her bölgeye ulaştı. Çiftçisinden, sivil toplum kuruluşuna çırağında kalfasına, öğrencisinden aktivistine, çevrecisinden sanayicisine herkese ulaştı. Özetle IPA fonları keza IPART fonları Türkiye'nin birlik programlarında yer alması Türkiye'nin ve Avrupa'nın geleceğine yapılmış en değerli yatırım. Türkiye Avrupa'nın şimdisinde de önemli bir rol oynuyor. Terörle mücadelede, düzensiz göç yönetiminde, AB'nin enerji tedarikinde yine Avrupa'nın ekonomik yatırım ve ticaret değerlerinde en etkili, en önde gelen aktörlerden biri. Tabii AB üyeliği gerçekleştirdiğinde bu değerler daha anlamlı hale gelecek. ve üyeliğin sağlayacağı potansiyel, çok daha iyi bir şekilde değerlendirilecek" şeklinde konuştu.

"Umarız 2021-2027 dönemi, Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündemin hakim olacağı bir dönem olacaktır"

İlerleyen dönemlerde Avrupa'nın geleceğini 2 temel alanın şekillendireceğini bu 2 alanın ise Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Dijital Avrupa olduğunu söyleyen Kaymakcı, "Türkiye bu 2 alanda da diğer Avrupa Ülkeleri ve özellikle AB ortak çalışma alanında yer almayı arzu edecek. Umarız 2021-2027 döneminde Türkiye çok daha fazla AB programına katılacaktır. Bu programlardan en önde geleni Ufuk Avrupa. Türkiye Ufuk Avrupa'da bilim insanlarıyla araştırma kurumları ile en etkin şekilde yer alacak. Biz bu programları sadece bir mali kaynak olarak görmüyoruz. Gerek IPA fonları IPART fonları gerek, Erasmus mali katkıları ve aynı zamanda sınır ötesi işbirliği kapsamında Karadeniz Havzasında yürüttüğümüz program, keza Bulgaristan ile yürüttüğümüz ikili programlarda diğer Avrupa Vatandaşları, diğer Avrupa kurumları ile çalışma, ortak sorunlarımıza ortak çözüm üretme yönünde de birlikte çaba gösteriyoruz. Umarız 2021-2027 dönemi, Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündemin hakim olacağı bir dönem olacaktır. Umarız bu faaliyetlerimiz çarpan etkisiyle daha da anlamlı etkiler doğuracaktır. Ben de sözlerimi özetle değerlerimiz ortak, geleceğimiz ortak diyerek tamamlamak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

AB Başkanlığında düzenlenen törene Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın yanı sıra, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB Başkanlığı Mail İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan katıldı. - ANKARA

Avrupa Birliği, Faruk Kaymakcı, Yatırım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: '(Türkiye) Bir aday ülke olarak AB üyelik sürecinde zorluklara rağmen bazı siyasi engellere rağmen karalılıkla... - Son Dakika


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