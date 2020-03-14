Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: 17 Mart'a kadar dönebilirler - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz 17 Mart 2020 Saat 24: 00'a kadar ülkemize dönüş yapabilecek." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz 17 Mart 2020 Saat 24: 00'a kadar ülkemize dönüş yapabilecek." ifadelerini kullandı.Ayrıca bir kişinin sorusu üzerine Kıran, "Yerli havayolu işletmelerimiz bu ülkelere yolcu uçuşu düzenleyebiliyor ancak uçuşların dönüşü boş oluyordu. Şimdi öğrenci ve turistlerimiz bu uçaklarla geri dönebilir. Tabii dönüşte gerekli tedbirleri almak koşuluyla. THY ve ilgili havayolu şirketleriyle temasa geçebilirsiniz" cevabını verdi.