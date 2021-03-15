Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "2021 yılında 615 bin pasaport başvurusu almayı öngörüyoruz" - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "2021 yılında 615 bin pasaport başvurusu almayı öngörüyoruz"

15.03.2021 17:47
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran:

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, başkonsolosluklara yapılan pasaport başvurusu sayısında ciddi artış yaşandığını belirterek, "2021 yılında 615 bin pasaport başvurusu almayı öngörüyoruz.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, başkonsolosluklara yapılan pasaport başvurusu sayısında ciddi artış yaşandığını belirterek, "2021 yılında 615 bin pasaport başvurusu almayı öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası standartlara uyum çalışmaları kapsamında, 2010'da biyometrik pasaportların kullanılmaya başlandığını ve pasaportların azami geçerlilik süresinin 5 yıldan 10 yıla çıktığını kaydetti.

Verilen yeni tip pasaportların sürelerinin dolmaya başlamasıyla başkonsolosluklara yapılan pasaport başvurusu sayısında ciddi artış yaşandığını aktaran Kıran, "2021 yılında 615 bin pasaport başvurusu almayı öngörüyoruz." paylaşımında bulundu.

Kıran, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yaklaşık yüzde 55'inin Almanya'da yaşadığını belirterek, pasaport başvurularının yarıdan fazlasının, Türkiye'nin Almanya'daki 13 başkonsolosluğu tarafından alındığını ve 2021'de Almanya'da yaklaşık 315 bin pasaport başvurusunun yapılacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

Küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın koşullarına rağmen pasaport başvurularının karşılanabilmesi için başkonsolosluklarda kesintisiz mesai içinde çalışmaya devam ettiklerini belirten Kıran, öncelikle pasaport banko sayısını artırarak daha fazla randevu verilmesini sağladıklarını ve Almanya'daki 13 başkonsoloslukta pasaport başvurusu alınan banko sayısını, 44'ten 119'a çıkardıklarını kaydetti.

Kıran, "Konsolosluk.Net" sistemiyle pasaport başına işlem süresini 10 dakikadan 4 dakikaya indirdiklerini belirterek, şunları paylaştı:

"Başvuruların en hızlı şekilde işlenmesi için temsilciliklerimize ilave teknik ekipman gönderdik, ihtiyaca göre göndermeye de devam ediyoruz. 6 Mart'tan itibaren Almanya'daki Başkonsolosluklarımız cumartesi günleri saat 10.00-14.00 arasında pasaport başvurusu almaya başladı. İki hafta sonunda toplam 3 bin 500'den fazla pasaport işlemi yapıldı. Vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde gezici konsolosluk hizmeti vermeye de başlıyoruz."

Yavuz Selim Kıran, Pasaport, Twitter, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: '2021 yılında 615 bin pasaport başvurusu almayı öngörüyoruz' - Son Dakika


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