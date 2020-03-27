Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: 8 ülkede 50 vatandaşımızı koronavirüsten kaybettik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: 8 ülkede 50 vatandaşımızı koronavirüsten kaybettik - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: 8 ülkede 50 vatandaşımızı koronavirüsten kaybettik

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "8 farklı ülkede 50 vatandaşımızı virüs sebebiyle kaybetmiş bulunuyoruz.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: 8 ülkede 50 vatandaşımızı koronavirüsten kaybettik, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "8 farklı ülkede 50 vatandaşımızı virüs sebebiyle kaybetmiş bulunuyoruz. Keza dünyanın farklı ülkelerinde 151 vatandaşımızın test sonuçları pozitif çıktı. Onların durumunu da yakından takip ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, bakanlık binasında 'Covid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Kıran, dünyanın bugün çok amansız olan koronavirüse karşı mücadele verdiğini, Dünya Sağlık Örgütü'nün 11 Mart'ta bu hastalığı 'pandemi' ilan ettiğini anımsattı. Bakan Yardımcısı Kıran, "Bakanlığımızda pandeminin dünyadaki etkilerini takip etmek, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu anlamda yardım taleplerine cevap vermek ve diğer ülkeleriyle iletişimi geliştirmek adına 14 Mart itibarıyla Sayın Bakanımızın talimatıyla koordinasyon ve destek merkezini kurmuş bulunmaktadır" dedi.

'HER ÇAĞRIYA OLUMLU CEVAP VERMEYE ÇALIŞTIK'

Bakan Yardımcısı Kıran, merkezin bugüne kadar 35 bin çağrıya cevap verdiğini belirterek,

"Bu 35 bin çağrının her biri bireysel bir hikayeyi de içinde barındırıyor. 35 bin vatandaşımızın merkezimi araması, bakanlığımızdan destek talep etmesi bu anlamda her bir vatandaşımıza da dokunmak anlamına geliyor. Bu bakımdan her çağrıya olumlu cevap vermeye çalıştık. Her bir vatandaşımızın sorununa aynı hassasiyetli yaklaşmaya çalıştık. Çalışanlarımız 24 saat boyunca burada nöbet düzeniyle vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam etmektedir" diye konuştu.

'45 ÜLKEDEN YAKLAŞIK 15 BİNE YAKIN VATANDAŞIMIZI GETİRDİK'

Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yurt dışındaki Türk vatandaşlarının taleplerine yanıt verilmeye devam edildiğini belirten Kıran, şunları kaydetti:

"Bu taleplere hiçbir zaman duyarsız kalmadık. 45 farklı ülkeden bizlere intikal eden bilgiler ve özel uçuş izinleriyle 15 bine yakın vatandaşımızı bugün itibarıyla ülkemize getirmiş ve karantina altına almış bulunmaktayız. Bu çok büyük bir başarıdır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunun bugün Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yaşatılmasıdır ve bu anlamda biz koordinasyon ve destek merkezi olarak çalışmalarımızı sürdüremeye devam edeceğiz."

'YURT DIŞINDA YAŞAYAN 50 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK'

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, bir soru üzerine yurt dışında yaşayan vatandaşların durumu ile ilgili şu bilgiyi paylaştı:

"Önceki gün sayın bakanımız 32 vatandaşımızın koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini açıklamıştı. Ama maalesef sayı artıyor ve bugün itibarıyla bize intikal eden bilgilere göre de 8 farklı ülkede 50 vatandaşımızı bu virüs sebebiyle kaybetmiş bulunuyoruz. Keza dünyanın farklı ülkelerinde yaşayıp sonuçları pozitif çıkan vatandaşlarımız var. 151 vatandaşımızın test sonuçları pozitif çıktı. Onların durumunu da yakından takip ediyoruz. Vefat eden vatandaşlarımızın durumu ile Sayın Bakanımız bizzat ilgileniyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Yardımcısı Kıran'ın açıklaması

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,


Dünya Sağlık Örgütü, Yavuz Selim Kıran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:01 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yapacak         
21:06
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı         
20:55
Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür         
20:53
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var         
20:29
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak         
20:12
Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek         
20:12
Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi         
19:46
Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi         
19:36
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak         
19:14
BDDK'dan taşıt ve tüketici kredilerinde faiz ve taksit ödemesi açıklaması BDDK'dan taşıt ve tüketici kredilerinde faiz ve taksit ödemesi açıklaması         
19:10
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken         
19:04
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi         
19:04
Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem         
18:57
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı         
18:52
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor         
18:36
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor         
18:18
Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı         
18:15
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı         
17:57
Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım         
17:56
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı         
17:44
Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı         
17:40
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:34
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var         
17:22
Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı         
17:10
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir         
17:09
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı         
17:09
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu         
17:00
Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik         
16:53
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü         
16:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2020 21:33:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: 8 ülkede 50 vatandaşımızı koronavirüsten kaybettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]