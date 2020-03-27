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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: 8 ülkede 50 Türk vatandaşı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
6 saat önce
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: 8 ülkede 50 Türk vatandaşı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, bugüne kadar 8 ülkede 50 Türk vatandaşının Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:43
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